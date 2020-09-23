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Єфремову можуть скасувати вирок: з'явилася заява

Середа 23 вересня 2020 18:34
Єфремову можуть скасувати вирок: з'явилася заява
Михайло Єфремов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Адвокат Михайла Єфремова просить про пом'якшення вироку

У Михайла Єфремова, якому дали 8 років колонії, з'явився новий адвокат. Він просить пом'якшити вирок його клієнту, тому що його колишній адвокат Ельман Пашаєв чинив на актора тиск.

Роман Філіппов вказав на те, що Пашаєв порушив "кодекс професійної етики адвокатів", а значить Єфремов позбувся права на захист. Тому необхідно переглянути вирок. Фотографію заяви опублікував Telegram-канал Mash.

Єфремову можуть скасувати вирок: з'явилася заява

Заява нового адвоката Єфремова (фото: Telegram-канал Mash)

Сьогодні, 23 вересня, Пашаєв заявив, що планує брати участь у виборах в Держдуму у 2021 році.

Раніше Єфремов заявив, що адвокат Ельман Пашаєв його підставив і у них був інший договір. Він зазначив, що домовлявся з адвокатом з приводу зовсім іншого вироку.

Нагадаємо, Єфремов розповів, як йому сидиться у в'язниці. За словами російського актора, його утримують у стандартній камері, яка розрахована на 8 місць. Там знаходиться два одноярусних ліжка і чотири двоярусних.

У Єфремова ліжко без сусідів. У камері є стіл для всіх ув'язнених і книжкова полиця. Також є телевізор, який показує близько 10 каналів, і ще є радіо, де грає класична музика.

В камері також встановлена туалетна кабінка, яка відокремлена перегородками і є двері, але вона не закривається. Разом з актором в камері сидять ще дві людини, один з яких є громадянином Білорусі.

Камера в актора для курців. У СІЗО є спортзал, але Єфремов зазначив, що він не займається спортом. Він насилу піднімається на дах 7-го поверху, де розташований прогулянковий майданчик.

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