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Єфремова визнали осудним: експерт прокоментував ситуацію

STYLERПерсони    21.06.2020 - 09:22
Єфремова визнали осудним: експерт прокоментував ситуацію
Михайло Єфремов влаштував ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Єфремова чекають великі неприємності

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП. Під час аварії актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Щоб з'ясувати мотиви, була проведена психіатрична експертиза.

Експертиза показала, що Єфремов цілком адекватний, відхилення від норми відсутні, незважаючи на зловживання спиртними напоями. Про це повідомляє Радіо "Комсомольська Правда".

"Ще невідомо, що краще. Якби визнали неосудним або послали на стаціонарну експертизу і після неї визнали неосудним, то це - поміщення в психіатричну клініку, і воно без терміну давності", - повідомив адвокат Андрій Князєв.

Князєв вважає, що психіатричну клініку не можна вважати звільненням від покарання. Тому що це майже той же тюремний режим, який відбувають стільки, скільки скажуть медики.

"Він визнав свою провину, він хоче відшкодувати матеріальну та моральну шкоду родині. Що він може ще зробити? Людину назад до життя не повернеш", - коментує ситуацію експерт.

При такій позиції зазвичай просять особливий розгляд - без вивчення матеріалів справи. У даній ситуації також не вийде виставити пплохими родичів, незважаючи на те, що вони відмовляються приймати грошову компенсацію від Єфремова.

"У негативному світлі навряд чи, у людей загинула людина близька, це їх право - приймати, не приймати матеріальну допомогу, але судова практика свідчить про те, що добровільне відшкодування буває набагато більше, ніж можуть зазначити у суді", - повідомив експерт.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов не зміг обдурити лікарів і був визнаний осудним.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Олександр Єфремов
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