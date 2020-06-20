Михаил Ефремов не смог обмануть врачей: признали вменяемым

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Ефремов играл на публику

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП, после чего пытался загладить свою вину извинениями у семьи погибшего. Родственники помощь принимать отказались и у актера осталась надежда лишь на экспертизу.

Ефремова давно хотели отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять психическое состояние и мотивы действий артиста. Результаты показали, что Михаил Ефремов вполне вменяем. Об этом информирует Mash в Telegram-канале.

"Актера возили на судебно-психиатрическую экспертизу в одну из больниц. Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии", - указано в сообщении.

Наркотической зависимости Ефремов не отрицал, к тому же, добровольно рассказывал о своих регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит.

Заключение выдали сразу и в стационар на лечение отправлять не стали. Диагноз был очевиден и теперь Ефремову не выкрутиться. Это не первый раз, когда актер пытается манипулировать.

Например, после ДТП Ефремов якобы пытался наложить на себя руки. Когда приехала скорая, он сказал, что не может объяснить причину появления багровой борозды на своей шее. Это было одним из звоночков, которые могли характеризовать невменяемость актера. Однако теперь понятно, что он лишь играл на публику.

Напомним, что Михаил Ефремов записал видео с раскаянием.

Мы писали, что семья погибшего в ДТП Захарова отреагировала на извинения Ефремова

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Автор: Дарья Яновская