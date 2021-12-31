Как эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способ

Новогодний стол точно не обойдется без картошки. Однако, даже из обычной картошки можно сделать по-настоящему эффектное и праздничное блюдо.
Так, она может подаваться в самостоятельном виде, или с добавлением мяса, рассказала фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Для начала картофель нужно нарезать на тонкие слайсы. А лук и чеснок измельчить.
Затем картофель выложить на противень вертикально, гармошкой.
Лук нужно обжарить до прозрачности и добавить чеснок, сливочное масло и затем муку.
Через 3 минуты вылить молоко и постоянно помешивать. Добавить соль, перец, тимьян, сливки и довести до загустения.
После этого картофель посолить и залить соусом, а сверху посыпать тимьяном и сыром.
Далее отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 55 минут.
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