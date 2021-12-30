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Как интересно подать красную икру на Новый год: эта закуска удивит всех

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Четверг 30 декабря 2021 18:35
Как интересно подать красную икру на Новый год: эта закуска удивит всех Как интересно подать икру на Новый год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Уже много лет незаменимой на новогоднем столе остается икра. Обычно ее подают прямо в тарелке или же делают с ней бутерброды.

Фудблогерка "v. vanilinka" на своей странице в Instagram поделилась, что красную икру можно подать на чипсах из гуакамоле.

Так, в результате вы получите вкусную закуску и приятно пораженные взгляды гостей.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • красная икра - 1 б;
  • зеленая гречка - 1\2 стак;
  • авокадо - 1 шт;
  • сок лайма\лимона - 1 ст. л;
  • оливковое масло - 1 ст. л;
  • петрушка;
  • соль.

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить гречневые чипсы. Для этого нужно сварить гречку, после чего взбить ее в блендере.

Затем массу выровняйте тонким слоем на противень и подсушите чипсы в духовке при температуре 60-80 градусов 6-8 часов.

После этого обжарьте чипсы во фритюре. Так они станут более хрустящими.

Далее готовим гуакамоле. Нужно соединить мякоть авокадо, сок лимона или лайма, петрушку, оливковое масло и соль и взбить в блендере до однородности.

В конце на чипсы выкладываем гуакамоле, а сверху красную икру.

Как интересно подать красную икру на Новый год: эта закуска удивит всех

Рецепт оригинальной подачи икры (скрин с видео)

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