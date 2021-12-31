Як ефектно подати картоплю на святковий стіл: найпростіший спосіб

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

картопля - 6-8 шт;

цибуля - 1 шт;

часник - 2 зубчики;

вершкове масло - 40 г;

борошно - 3 ст.л;

молоко - 500 мл;

вершки (20%) - 200 мл;

чебрець;

сіль, перець - до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для початку картоплю потрібно нарізати на тонкі слайси. А цибулю та часник подрібнити.

Потім картоплю викласти на деко вертикально, гармошкою.

Цибулю обсмажити потрібно до прозорості та додати часник, вершкове масло та потім борошно.

Через 3 хвилини вилити молоко та постійно помішувати. Додати сіль, перець, чебрець, вершки й довести до загустіння.

Після цього картоплю посолити та залити соусом, а зверху посипати чебрецем і сиром.

Далі відправте в духовку за температури 180 градусів на 55 хвилин.

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