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Як ефектно подати картоплю на святковий стіл: найпростіший спосіб

Автор: Тетяна Самарук

Новорічний стіл точно не обійдеться без картоплі. Однак, навіть зі звичайної картоплі можна зробити по-справжньому ефектну та святкову страву.

Так, вона може подаватись у самостійному вигляді, або з додаванням м'яса, розповіла фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • картопля - 6-8 шт;
  • цибуля - 1 шт;
  • часник - 2 зубчики;
  • вершкове масло - 40 г;
  • борошно - 3 ст.л;
  • молоко - 500 мл;
  • вершки (20%) - 200 мл;
  • чебрець;
  • сіль, перець - до свого смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для початку картоплю потрібно нарізати на тонкі слайси. А цибулю та часник подрібнити.

Потім картоплю викласти на деко вертикально, гармошкою.

Цибулю обсмажити потрібно до прозорості та додати часник, вершкове масло та потім борошно.

Через 3 хвилини вилити молоко та постійно помішувати. Додати сіль, перець, чебрець, вершки й довести до загустіння.

Після цього картоплю посолити та залити соусом, а зверху посипати чебрецем і сиром.

Далі відправте в духовку за температури 180 градусів на 55 хвилин.

Рецепт ефективної подачі картоплі на Новий рік (скрін з відео)

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