Як ефектно подати картоплю на святковий стіл: найпростіший спосіб

Новорічний стіл точно не обійдеться без картоплі. Однак, навіть зі звичайної картоплі можна зробити по-справжньому ефектну та святкову страву.
Так, вона може подаватись у самостійному вигляді, або з додаванням м'яса, розповіла фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Для початку картоплю потрібно нарізати на тонкі слайси. А цибулю та часник подрібнити.
Потім картоплю викласти на деко вертикально, гармошкою.
Цибулю обсмажити потрібно до прозорості та додати часник, вершкове масло та потім борошно.
Через 3 хвилини вилити молоко та постійно помішувати. Додати сіль, перець, чебрець, вершки й довести до загустіння.
Після цього картоплю посолити та залити соусом, а зверху посипати чебрецем і сиром.
Далі відправте в духовку за температури 180 градусів на 55 хвилин.
Рецепт ефективної подачі картоплі на Новий рік (скрін з відео)
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