Эффектная брюнетка: в сеть попали свадебные фото Лазарева

Сергей Лазарев, российский певец, которому приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, внезапно оказался у алтаря с неизвестной брюнеткой. Фотографии разместили в Instagram.

На снимке Сергей Лазарев в костюме женихе стоит под свадебной аркой из цветов с эффектной брюнеткой в подвенечном платье. В руках у Сергея Лазарева свадебный букет.

В комментарии к фотографии указано, что эффектная брюнетка – это израильская модель, однако имя ее не разглашается.

Сергей Лазарев с невестой (instagram.com/gavrilovnak)

Вполне вероятно, что девушка – мать второго ребенка Сергея Лазарева, о которой ранее писали СМИ. Сам артист отрицал наличие у него второго ребенка, но своего старшего сына Никиту он скрывал в течении двух лет, поэтому фанаты предположили, что и в этот раз певец пытается скрыть свою личную жизнь.

В комментариях под фото мнения поклонников разделились. Одни пожелали Лазареву семейного счастья и верят, что он действительно остепенился. Другие шутят, что вероятный брак певца доказывает его традиционную ориентацию.

Нашлись также и те, кто утверждают, что фото – постановочное и это кадр из будущего клипа Сергея Лазарева. Также рассматривается версия, что певец сам сделал это фото для того, чтобы заинтриговать фанатов и привлечь внимание к своей персоне.

Кроме того, возможно Сергея Лазарева сфотографировали во время свадебного мероприятия, но он был не женихом, а приглашенным гостем.

Скриншот комментариев (instagram.com/gavrilovnak)

В аккаунте Сергея Лазарева на данный момент ни опровержения данной информации, ни подтверждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.

А также рассказывали о том, что Сергей Лазарев и Лобода попали в грандиозный скандал.