Псевдо-жена и ребенок: у Лазарева нашли тайную семью

Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

У Сергея Лазарева родилась дочка

У российского певца Сергея Лазарева, которому приписывают роман с Ани Лорак, обнаружили внебрачную дочь и гражданскую жену. Об этом сообщает издание Eg.ru.

Сергей Лазарев слухи об еще одном ребенке опровергает, хотя источники из близкого окружения артиста подтверждают, что восемь месяцев назад у него родилась дочь. И так как своего сына Никиту он скрывал от общественности три года, то и новорожденную дочь он скорее всего тоже хочет скрыть.

"Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни",- отреагировал на слухи артист.

Впервые о втором ребенке Сергея Лазарева сообщил его близкий друг, певец Филипп Киркоров. Кроме того, он рассказал, что Лазарев, как и он сам, воспользовался услугами суррогатной матери.

Однако выяснилось, что мама новорожденной девочки – не просто суррогатная мать, а близкая подруга Лазарева. Сотрудник агентства недвижимости анонимно рассказал, что в прошлом году он помогал артисту найти новую квартиру в Лужниках.

"Он в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало", - сообщил агент и добавил, что после того, как подходящая квартира была найдена, Лазарев на первый просмотр приехал сам, а на второй привез беременную женщину, которую представил своей женой.

Журналисты выяснили, что молодую женщину зовут Анна Белодедова и она уже много лет дружит с Сергеем Лазаревым. Почему он решил купить ей отдельную квартиру, а не спрятать от посторонних глаз в загородном доме, как он это сделал с сыном Никитой – не известно. Однако Белодедова, которая ранее была очень активна в социальных сетях, в последние месяцы стала более тщательно скрывать свою личную жизнь.

Анна Белодедова (instagram.com/anikabelodedova)

Напомним, ранее мы писали о том, что Лазарева разнесли из-за провала на Евровидении.

А также мы рассказывали о том, что Ани Лорак намекнула фанатам на то, что находится в положении.