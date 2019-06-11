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Лобода против Лазарева: матерный скандал получил продолжение

STYLERПерсоны    11.06.2019 - 10:55
Лобода против Лазарева: матерный скандал получил продолжение
Лазарев прокомментировал ссору с Лободой (коллаж РБК-Украина)

Сергей Лазарев прокомментировал свою ссору со Светланой Лободой

Светлана Лобода и Сергей Лазарев устроили матерные разборки за кулисами премии МУЗ-ТВ. По информации таблоида Super.ru, российский певец прямо на глазах у коллег обматерил украинскую звезду, получившую статуэтку как "лучшая певица года".

"Ты что, ох***ла?! Типа самая крутая?", - якобы сказал Сергей Светлане. 

Многие посчитали, что эта реплика была брошена Лезаревым из-за того, что он позавидовал Лободе, которая получила больше времени для своего выступления, чем представитель РФ на Евровидении 2019.

 

Сергей Лазарев и Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ в Москве (фото: instagram.com)

После этого конфликта Светлана отписалась от Сергея в Instagram. Лазарев в свою очередь сделал то же самое. Артисты отписались друг от друга в соцсетях и не поставили лайки под постами, что до недавнего времени происходило регулярно. 

А вот Лазарев в Instagram-сторис прокомментировал скандал. Правда, он решил с юмором подойти к ситуации. Сергей показал скриншот публикации Super.ru и обвел особенно, на его взгляд, "живописующие" отрывки статьи. Все это он сопроводил своими комментариями.

Лобода против Лазарева: матерный скандал получил продолжение

Скриншот (instagram.com/lazarevsergey)

Лобода против Лазарева: матерный скандал получил продолжение

Скриншот (instagram.com/lazarevsergey)

"Обожаю! Вот это фантазия. Злыдень Лазарев!" - шутя отметил певец.

Лобода против Лазарева: матерный скандал получил продолжение

Скриншот (instagram.com/lazarevsergey)

При этом он не высказал свою версию конфликта. Поэтому не исключено, что скандал все же имел место быть.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода угодила в очередной скандал из-за райдера.

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