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Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 22:52
Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео
Наводнение в Украине (фото: twitter.com/AvakovArsen)

На этом видео хорошо показано, как деревья защищают почву от оползней во время наводнения

Многие считают, что наводнения в Карпатах связаны с тем, что в регионе вырубаются леса. Простой эксперимент на видео демонстрирует взаимосвязь между вырубкой лесов и наводнениями.

Для эксперимента взяли два наклонных контейнеры, один из них с растениями, а второй только с почвой. При этом на них начинают лить одинаковое количество воды. В контейнерах также есть трубка, которая обеспечивает выход избыточной воды.

Как деревья защищают почву (видео: videoman.gr)

На видео можно увидеть, что контейнер без растений не держит почти никакой воды. При этом на выходе стекает вода с почвой. Но из второго контейнера вышло очень мало воды. Это наглядно показывает нам, что, среди прочего, растения и деревья являются защитой от большого количества воды.

Напомним, что западные регионы Украины сейчас страдают от наводнений, которые были вызваны большим количеством осадков. Многие реки вышли из берегов. Затоплены сотни домов. Спасатели занимаются эвакуацией людей и ликвидацией последствий стихии.

Потоп также угрожает и жителям Тернопольской области. Дело в том, что в Монастырском районе река Днестр перелилась через дамбу и начала уже затапливать село Коропец и Устье-Зеленое. Спасатели начали операцию по переселению местных жителей.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины наводнениевырубка леса
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