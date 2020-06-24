Запад Украины сильно затопило: в сети показали масштабы стихийного бедствия

Наводнение в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Западная часть Украины пострадала от сильного наводнения

Сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

Спасатели работают в усиленном режиме, ликвидируют последствия потопа и эвакуируют потерпевших.

Наводнение в Украине (фото: twitter.com/AvakovArsen)

"МВД +1500 работающих на ликвидации… +4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии… Уровень беды больше чем в 2008-м… Концентрируем усилия. На месте ПМ. Ведем с ним оперштаб с главой ГСЧС командующим Нацгвардии. Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу. Прорвемся!" – отметил Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Наводнение в Украине (фото: twitter.com/AvakovArsen)

Он также отметил, что на Прикарпатье в пгт Ланчин подтоплено около 160 жилых домов. При этом спасатели эвакуировали 200 человек. Также там разрушены коммуникации, включая электричество и газ. Туда уже направили спасателей и полицию. Людям также доставят еду

Наводнение в Украине (фото: twitter.com/AvakovArsen)

В Ивано-Франковской области затоплено более 4,5 тысячи жилых домов. Потом разрушил около 110 км дорог и 90 мостов, еще 130 получили повреждения. Людям доставляли еду на вертолете.

Напомним, в сети появилось видео, как быстрые реки бегут по дорогам курорта Буковель.

Мы также писали о том, что в Черновцах река Прут выходит из берегов.

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Автор: Роман Мирончук