Эффектный торт "Спартак": рецепт шоколадно-медового десерта, что вызовет ностальгию

Относительно возникновения таинственного названия этой шоколадной разновидности медовика существует много предположений и споров. Впрочем, вкус такого десерта из пропитанных кремом коржей вряд ли оставит равнодушным.

О том, как готовить торт "Спартак", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для шоколадно-медового торта

Для того чтобы приготовить шоколадный медовик "Спартак", нужны следующие продукты:

мука - 650 г;

яйца - 4 шт.;

какао - 120 г;

молоко - 1,2 л;

мед - 4 ст. л.;

сливочное масло - 600 г;

сахар - 700 г;

ванильный сахар - 20 г;

крахмал - 80 г;

сода - 2 ч. л.;

кофе - 75 мл.

Как готовить торт "Спартак"

Для приготовления этого торта понадобится форма для выпекания размером 29х38 см. Однако приготовление советуют начинать с крема, тогда он успеет остыть до нужной температуры, пока будут выпекаться коржи.

Чтобы сделать крем для торта "Спартак", в кастрюльке смешайте крахмал с ванильным сахаром и 400 г обыкновенного сахара. В отдельную миску разбейте 2 яйца, слегка перемешайте и влейте 250 мл молока.

Тщательно взбейте молочно-яичную смесь, а затем постепенно влейте в кастрюлю с сухими составляющими, перемешивая, чтобы не образовались комочки.

Влейте еще 750 мл молока и, помешивая, варите крем до загустения. Когда смесь начнет булькать, кастрюльку необходимо снять с огня - крем готов.

Как готовить крем для торта "Спартак" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Пока крем охлаждается (кастрюлю все же следует накрыть крышкой), приготовьте тесто для коржей. Для этого смешайте 200 г сахара с 80 г просеянного какао, влейте 200 мл молока и размешайте массу до однородности.

После этого влейте мед и поставьте миску с массой на паровую баню. Добавьте в будущее тесто 100 г масла и соду. Перемешайте массу и подождите, пока она слегка увеличится в объеме - это происходит благодаря химической реакции с содой.

После этого, быстро перемешивая смесь, добавьте 2 яйца - их рекомендуют "вливать" струйкой, тогда они не только лучше перемешаются с другими компонентами, но и успеют свернуться.

Несмотря на необычность, этот метод оказывает влияние на консистенцию теста и текстуру будущих коржей. Помешивая, прогрейте массу еще в течение 5 минут, затем снимите с пара.

Добавьте в несколько этапов просеянную муку, тщательно вымешайте тесто ложкой и подождите 5-6 минут, пока оно остынет. Затем переложите его на рабочую поверхность, разделите на 7 частей и раскатайте каждую на корж.

Считается, что чем больше будет коржей и чем тоньше они будут - тем лучше. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте каждый корж по примерно 4 минуты, застелив форму пергаментом. Корж также рекомендуют проколоть вилкой по периметру.

Готовые коржи для торта (скриншот / Закарпатська Господиня)

Закончите приготовление крема - для этого 400 г масла подогрейте до комнатной температуры.

Затем его нужно взбить миксером, и постепенно добавить заварной крем - готовая масса должна быть светлой, пышной и несколько упругой. Выложите корж-основу и смажьте кремом - нужно примерно 5 ст. л. массы.

Равномерно смажьте корж кремом (скриншот / Закарпатська Господиня)

Сверху выложите следующий корж и повторите шаг, однако не смазывайте последний корж кремом. Для приготовления глазури советуют заварить в турке кофе, добавив 100 г сахара. Затем добавьте масло и какао, перемешайте смесь и смажьте ею верхний корж торта.

Перед угощением, торт "Спартак" рекомендуют поместить в холодильник на ночь - тогда коржи пропитаются кремом и десерт будет нежнее.