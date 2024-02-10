Ефектні астрономічні явища, які не можна пропустити у 2024 році: дати
Українці цьогоріч зможуть насолодитися кількома ефектними астрономічними явищами. Деякі з них можна буде побачити навіть неозброєним оком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка у You Tube.
Які астрономічні явища можна буде спостерігати з території України
"Я підготував коротку розповідь про астрономічні явища, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів - тобто без біноклів та телескопів. Потрібні тільки бажання спостерігати та ясне небо", - каже науковець.
Місячне затемнення у 2024 році буде тільки одне - його можна буде спостерігати 18 вересня й воно буде частковим. Максимум затемнення настане о 5.45 хв за київським часом.
Сполучення Місяця із планетами також можна буде спостерігати без додаткових пристроїв.
"Про це явище говорять, коли Місяць і планети на небесній сфері лежать одне біля одного, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не фізичну", - уточнює Крячко.
Сполучення Місяця із планетами:
- 4 травня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.45 хв*
- 5 травня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.50 хв
- 3 червня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.00 хв
- 7 липня - Місяць і Меркурій можна буде спостерігати о 21.45 хв
- 24 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 23.00 хв
- 25 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.00 хв
- 21 серпня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 5.00 хв
- 14 жовтня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 22.00 хв
- 20 листопада - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 22.30 хв
- 18 грудня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 7.00 хв
*за літнім часом
Супермісяць цьогоріч його можна буде спостерігати 18 вересня та 17 жовтня. Для спостерігача він більший в діаметрі на 14% і яскравіший на 30% за повний Місяць в апогеї.
Сполучення планет:
- 11 квітня - Марс і Сатурн можна буде спостерігати о 5.30 хв
- 15 серпня - Юпітер і Марс можна буде спостерігати о 5.00 хв
Метеорні потоки
- з 12 на 13 серпня - Персеїди - найкращий час для спостереження з 23.00 до світанку. Також на нічному небі можна буде побачити Туманність Андромеди
- 8 жовтня - Драконіди - найкращий час для спостереження з вечора і до світанку
- з 13 на 14 грудня - Ґеменіди - найкращий час для спостереження після 18.00, коли зайде Місяць (у цю ніч буде яскравий Місяць, тому найкраще зорепад буде видно вранці)
Читайте також про те, що Китай показав, як виглядатиме ракета для висадки астронавтів на Місяць.
Раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як заселятимуть Місяць у наступні 50 років.