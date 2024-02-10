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Эффектные астрономические явления, которые нельзя пропустить в 2024 году: даты

Суббота 10 февраля 2024 09:32
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Эффектные астрономические явления, которые нельзя пропустить в 2024 году: даты Какие небесные явления смогут наблюдать украинцы в этом году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы смогут насладиться несколькими эффектными астрономическими явлениями в 2024 году. Некоторые из них можно увидеть даже невооруженным глазом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко в You Tube.

Какие астрономические явления можно будет наблюдать с территории Украины

"Я подготовил краткий рассказ об астрономических явлениях, которые можно наблюдать в Украине без помощи оптических приборов - то есть без биноклей и телескопов. Нужна только охота наблюдать и ясное небо", - говорит ученый.

Затмение Луны в 2024 году будет только одно - его можно будет наблюдать 18 сентября и оно будет частичным. Максимум затемнения настанет в 5.45 мин по киевскому времени.

Соединение Луны с планетами можно будет наблюдать без дополнительных устройств.

"Об этом явлении говорят, когда Луна и планеты на небесной сфере лежат друг у друга, речь идет о видимом расстоянии между светилами на небе, а не физическом", - уточняет Крячко.

Соединение Луны с планетами:

  • 4 мая - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 4.45 минут*
  • 5 мая - Луну и Марс можно будет наблюдать в 4.50 минут
  • 3 июня - Луну и Марс можно будет наблюдать в 4.00 минут
  • 7 июля - Луну и Меркурий можно будет наблюдать в 21.45 минут
  • 24 июля - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 23.00 минут
  • 25 июля - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 4.00 минут
  • 21 августа - Луна и Сатурн можно будет наблюдать в 5.00 минут
  • 14 октября - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 22.00 минут
  • 20 ноября - Луну и Марс можно будет наблюдать в 22.30 минут
  • 18 декабря - Луну и Марс можно будет наблюдать в 7.00 минут

*по летнему времени

Суперлуну в этом году можно будет наблюдать 18 сентября и 17 октября. Для наблюдателя она больше в диаметре на 14% и ярче на 30% полной Луны в апогее.

Соединение планет:

  • 11 апреля - Марс и Сатурн можно будет наблюдать в 5.30 минут
  • 15 августа - Юпитер и Марс можно будет наблюдать в 5.00 минут

Метеорные потоки

  • с 12 на 13 августа - Персеиды - лучшее время для наблюдения с 23.00 до рассвета. Также на ночном небе можно будет увидеть Туманность Андромеды
  • 8 октября - Дракониды - лучшее время для наблюдения с вечера и до рассвета
  • с 13 на 14 декабря - Гемениды - лучшее время для наблюдения после 18.00, когда зайдет Луна (в эту ночь будет яркая Луна, поэтому лучше звездопад будет виден утром)

Читайте также о том, что Китай показал, как будет выглядеть ракета для высадки астронавтов на Луну.

Ранее мы писали о том, что ученые рассказали, как будут заселять Луну в следующие 50 лет.

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місячне затемнення планети зірки астрономи
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