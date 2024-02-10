Эффектные астрономические явления, которые нельзя пропустить в 2024 году: даты

Украинцы смогут насладиться несколькими эффектными астрономическими явлениями в 2024 году. Некоторые из них можно увидеть даже невооруженным глазом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко в You Tube.

Какие астрономические явления можно будет наблюдать с территории Украины

"Я подготовил краткий рассказ об астрономических явлениях, которые можно наблюдать в Украине без помощи оптических приборов - то есть без биноклей и телескопов. Нужна только охота наблюдать и ясное небо", - говорит ученый.

Затмение Луны в 2024 году будет только одно - его можно будет наблюдать 18 сентября и оно будет частичным. Максимум затемнения настанет в 5.45 мин по киевскому времени.

Соединение Луны с планетами можно будет наблюдать без дополнительных устройств.

"Об этом явлении говорят, когда Луна и планеты на небесной сфере лежат друг у друга, речь идет о видимом расстоянии между светилами на небе, а не физическом", - уточняет Крячко.

Соединение Луны с планетами:

4 мая - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 4.45 минут*

5 мая - Луну и Марс можно будет наблюдать в 4.50 минут

3 июня - Луну и Марс можно будет наблюдать в 4.00 минут

7 июля - Луну и Меркурий можно будет наблюдать в 21.45 минут

24 июля - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 23.00 минут

25 июля - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 4.00 минут

21 августа - Луна и Сатурн можно будет наблюдать в 5.00 минут

14 октября - Луну и Сатурн можно будет наблюдать в 22.00 минут

20 ноября - Луну и Марс можно будет наблюдать в 22.30 минут

18 декабря - Луну и Марс можно будет наблюдать в 7.00 минут

*по летнему времени

Суперлуну в этом году можно будет наблюдать 18 сентября и 17 октября. Для наблюдателя она больше в диаметре на 14% и ярче на 30% полной Луны в апогее.

Соединение планет:

11 апреля - Марс и Сатурн можно будет наблюдать в 5.30 минут

15 августа - Юпитер и Марс можно будет наблюдать в 5.00 минут

Метеорные потоки