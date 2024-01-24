Колонізація Місяця: вчені розповіли, як заселятимуть супутник у наступні 50 років

Учені заявляють, що до 2075 року на Місяці буде хоча б одна станція, заселена людьми. Дехто навіть приспускає, що через 50 років на супутнику Землі народжуватимуться діти.

Чи зможуть люди заселити місяць у найближчі 50 років

Італійський консультант із космічної політики Джузеппе Рейбальді заявляє, що поселення на Місяці зараз мають набагато більший сенс, ніж це було за часів першої висадки людини на супутник.

"У 1960-х роках політ на Місяць був політичною метою. Це був приз у суперництві між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Але коли американці туди дісталися, у них склалося враження, що Місяць абсолютно негостинний і не має особливих перспектив. Тому його залишили в спокої", - заявив Рейбальді.

Між 1969 і 1972 роками на Місяці приземлилися шість пілотованих місій. Астронавти зібрали понад 380 кілограмів місячного каміння та ґрунту. Дослідження цих зразків показало, що Місяць теоретично може бути придатним для життя.

У 2012 році індійський зонд "Чандраян-1" виявив докази наявності крижаної води в постійно затінених областях величезних кратерів, що покривають полярні регіони Місяця. Якщо у кратерах дійсно є лід, то людям не довелося б воду доставляти із Землі. Тому після цього відкриття питання заселення супутника знову стало актуальним.

"Воду називають золотом космосу. Якщо у вас є вода, ви можете отримати з неї кисень, використовувати її для потреб екіпажу або вирощувати рослини. Ви навіть можете отримувати з неї паливо", - додав Рейбальді.

Як відбуватиметься колонізація супутника

У 1960-х і 1970-х роках США та СРСР висадили 8 роботизованих зондів на Місяць. У 2013 році Китай туди відправив місяцехід "Ютус". У 2023 році Індія уперше в історії розмістила посадковий апарат "Вікрам" і місяцехід "Праг'ян" біля Південного полюса Місяця - області, де можуть бути водні ресурси. Японія також приземлила свій апарат на Місяці.

Окрім цього, за підтримки NASA у найближчі два роки готується запуск апаратів, які перевозять усі види експериментальних технологій, необхідних для людського проживання на Місяці.

За словами Рейбальді, до 2075 року на Місяці вже може існувати квітуча екосистема, що складатиметься з кількох баз у різних місцях. Місцеві цехи з використання ресурсів забезпечуватимуть астронавтів водою та будівельними матеріалами, а також титаном і алюмінієм для виготовлення частин космічних апаратів.

Також вчені припускають, що за 50 років з Місяця можна буде запускати апарати на Марс з продукцією, що вирощена на супутнику.

"Вирішальним моментом стане народження першої дитини на Місяці. Я вірю, що протягом 2075 року на Місяці з'явиться первісток. І це продемонструє, чи може людство виживати незалежно від Землі", - заявив Рейбальді.

Що планує NASA

Професор Єн Кроуфорд, планетолог і астробіолог із Лондонського коледжу Біркбека припускає, що до 2075 року на Місяці буде постійно населена станція. Вона буде подібна до тих, що зараз є в Антарктиці. Можливо буде навіть невеликий місячний готель для багатих космічних туристів від таких компаній, як Amazon, SpaceX або Virgin Galactic.

"Я думаю, що до 2075 року на Місяці буде створено станцію, що постійно діятиме, із екіпажем, який працюватиме позмінно, можливо, кожні шість місяців, як це робиться зараз на Міжнародній космічній станції. Можливо, буде забезпечено постійну людську присутність - для ведення наукової діяльності, частково підтримуватиметься місячними матеріалами, такими як вода й кисень", - розповів Кроуфорд.

NASA виступає за повернення людей на Місяць. Заплановано, що місія "Артеміс-2" здійснить пілотований обліт Місяця 2024 року, а "Артеміс-3" приземлиться наступного року.

Втім Кроуфорд заявляє, що для реалізації цього плану потрібен місячний модуль з епохи "Аполлона". Але поки такого транспортного засобу не існує.

"NASA уклало контракт зі SpaceX на розробку посадкового модуля на основі корабля Starship, але він навіть не здійснив успішного запуску із Землі. Тож я особисто скептичний щодо того, що це можна зробити до 2025 року. Імовірно, це стане можливо до кінця десятиліття", - додав Кроуфорд.

У 2025 році NASA також має намір запустити перший будівельний блок майбутньої місячної орбітальної космічної станції, яка стане базою для нових місій "Артеміс" для дослідження місячної поверхні. До кінця 2030-х років можливо здійснять десять пілотованих місій "Артеміс".

У 2020 році NASA представило ранню концепцію базового табору "Артеміс" у регіоні Південного полюса Місяця. Ним передбачено, що базовий табір може підтримувати екіпажі до чотирьох астронавтів - для візитів, які триватимуть спочатку тиждень або два, а згодом - до двох місяців.

"П'ятдесят років може здатися довгим часом, але в галузі космічного дослідження це, імовірно, не так уже й довго. Розробка місій, тестування технологій - усе це займає багато часу. Але я думаю, що через 50 років має існувати хоча б якась базова місячна станція. Сподіваюся, там будуть дослідники, які проводитимуть експерименти, а також якийсь регулярний транспорт між Землею та Місяцем", - розповіла планетологиня й аспірантка з використання місячних ресурсів у Європейському центрі інновацій космічних ресурсів (ESRIC) у Люксембурзі Сяочень Чжан.

Вона розробляє машину, яка одного дня зможе обробляти місячний пил прямо на супутнику та перетворювати його на придатний будівельний матеріал для використання в 3D-друку.

На конференції "Астрономія з Місяця" астрономи представили багато концептуальних об'єктів, які колись можна буде розташовувати на Місяці.