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Українцям розповіли про міф, який стосується реабілітації: в нього вірять усі

Вівторок 29 серпня 2023 11:23
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Українцям розповіли про міф, який стосується реабілітації: в нього вірять усі Чи безкоштовна реабілітація при втраті кінцівок (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні існує міф, який стосується реабілітації. Багато хто думає, що програма медичних гарантій не покриває реабілітацію пацієнтів із втратою кінцівок і вона платна. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.

Що необхідно знати

Програма медичних гарантій покриває обстеження пацієнта реабілітаційною командою, складання індивідуального плану лікування, заходи з реабілітації, такі як фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, протезування-ортезування.

В межах пакету пацієнт отримує:

  • складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії
  • проведення необхідних лабораторних обстежень
  • проведення інструментальних обстежень
  • надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами
  • цілодобовий медсестринський догляд
  • психологічна допомога
  • своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
  • харчування в стаціонарних умовах

Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:

  • за направленням лікуючого лікаря
  • при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні

Важливо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто, для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

Однак, протезування та засоби реабілітації покриваються іншими програмами - за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Хто може отримати медичну реабілітація

Послуги з реабілітації можуть отримати:

  • дорослі та діти від 3 років з ураженнями нервової системи
  • дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату
  • діти, які народилися передчасно чи хворими, упродовж перших 3 років життя

Програма медичних гарантій включає такі послуги з медичної реабілітації:

  • огляд і консультації
  • створення індивідуальної програми
  • моніторинг стану пацієнта
  • навчання пацієнтів та їхніх родичів з догляду, запобіганню ускладнень
  • консультації інших спеціалістів

Направити пацієнта на медичну реабілітацію може сімейний або лікуючий лікар.

Раніше ми повідомляли, що лікарі врятували бійця ЗСУ з опіками, для яких немає класифікації.

Також ми писали, що в Україні безплатно лікуватимуть військових у новому відділенні реабілітації.

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