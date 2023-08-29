Українцям розповіли про міф, який стосується реабілітації: в нього вірять усі
В Україні існує міф, який стосується реабілітації. Багато хто думає, що програма медичних гарантій не покриває реабілітацію пацієнтів із втратою кінцівок і вона платна. Однак, це не зовсім так.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.
Що необхідно знати
Програма медичних гарантій покриває обстеження пацієнта реабілітаційною командою, складання індивідуального плану лікування, заходи з реабілітації, такі як фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, протезування-ортезування.
В межах пакету пацієнт отримує:
- складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії
- проведення необхідних лабораторних обстежень
- проведення інструментальних обстежень
- надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами
- цілодобовий медсестринський догляд
- психологічна допомога
- своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
- харчування в стаціонарних умовах
Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:
- за направленням лікуючого лікаря
- при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні
Важливо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто, для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.
Однак, протезування та засоби реабілітації покриваються іншими програмами - за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Хто може отримати медичну реабілітація
Послуги з реабілітації можуть отримати:
- дорослі та діти від 3 років з ураженнями нервової системи
- дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату
- діти, які народилися передчасно чи хворими, упродовж перших 3 років життя
Програма медичних гарантій включає такі послуги з медичної реабілітації:
- огляд і консультації
- створення індивідуальної програми
- моніторинг стану пацієнта
- навчання пацієнтів та їхніх родичів з догляду, запобіганню ускладнень
- консультації інших спеціалістів
Направити пацієнта на медичну реабілітацію може сімейний або лікуючий лікар.
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