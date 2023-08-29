Українцям розповіли про міф, який стосується реабілітації: в нього вірять усі

В Україні існує міф, який стосується реабілітації. Багато хто думає, що програма медичних гарантій не покриває реабілітацію пацієнтів із втратою кінцівок і вона платна. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram .

Що необхідно знати

Програма медичних гарантій покриває обстеження пацієнта реабілітаційною командою, складання індивідуального плану лікування, заходи з реабілітації, такі як фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, протезування-ортезування.

В межах пакету пацієнт отримує:

складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії

проведення необхідних лабораторних обстежень

проведення інструментальних обстежень

надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами

цілодобовий медсестринський догляд

психологічна допомога

своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я

харчування в стаціонарних умовах

Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:

за направленням лікуючого лікаря

при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні

Важливо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто, для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

Однак, протезування та засоби реабілітації покриваються іншими програмами - за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Хто може отримати медичну реабілітація

Послуги з реабілітації можуть отримати:

дорослі та діти від 3 років з ураженнями нервової системи

дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату

діти, які народилися передчасно чи хворими, упродовж перших 3 років життя

Програма медичних гарантій включає такі послуги з медичної реабілітації:

огляд і консультації

створення індивідуальної програми

моніторинг стану пацієнта

навчання пацієнтів та їхніх родичів з догляду, запобіганню ускладнень

консультації інших спеціалістів

Направити пацієнта на медичну реабілітацію може сімейний або лікуючий лікар.



