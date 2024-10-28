Дерматолог рассказала, как спасти кожу при включении отопления. Эффект почувствуете сразу!

Как только дома включают в себя отопление, а на улице становится холоднее, наша кожа начинает страдать. Она становится стянутой, губы более сухими, а кутикула на ногтях заметнее.

Как кожа изменяется, когда включают отопление

Ольга рассказала, чтобы решить эту проблему, нужно понимать, что происходит и почему кожа изменяет свой привычный режим жизни.

"Чем сильнее падает температура на улице, тем меньше влажность. На улице просто становится сухо, и влага из кожи сильнее испаряется во внешнюю среду. К этим факторам можно добавить ветер, дополнительно обдувающий лицо и еще сильнее извлекающий влагу", - рассказала эксперт.

Дома нас ожидает огромный перепад температур и еще сухой воздух. В отопительный сезон уровень влажности дома может уменьшаться до 10%, при норме 40-60%.

Это почти все равно, что положить виноград в сушильную машину. Вполне возможно, что к весне виноград превратится в изюм, отмечает специалист.

Первое, на что советует обратить внимание Ольга, - это увлажнитель воздуха.

"Над сезонами у нас нет власти, но климат в доме мы с легкостью можем наладить с помощью увлажнителя. Сейчас их масса: на любой вкус, цвет и кошелек. Только наливайте в увлажнитель чистую фильтрованную воду. Не забывайте, что эта вода будет в воздухе и будет оседать на нашу кожу и волосы. Эффект ощущается сразу. Засыпать получится легче, кожа станет очень благодарна. Не только у нас зимой стресс, цветам в сухих квартирах тоже очень некомфортно", - рассказала эксперт.

Какой уход выбрать в этот период?

Если кожа становится сухой и чувствительной, то и уход за ней вы должны выбирать исходя из ее состояния.

Если средство правильно подобрано, после умывания у вас не должно стягивать кожу. Выбирайте пенки для умывания, они очищают мягче.

Выбирайте средства, не стягивающие кожу (фото: freepik.com)

Добавьте также в уход сыворотки.

"Это просто "рабочие лошадки" в уходе за кожей лица. Они способны проникать в кожу глубже и питать ее изнутри. Обратите внимание на сыворотки с гиалуроновой кислотой в составе. Она лучше всего питает и притягивает влагу в кожу", - советует Ольга.

Если летом некоторые сыворотки можно наносить без крема, то в холодное время года сыворотку нужно обязательно перекрывать кремом. Чтобы создать окклюзию и не дать испаряться влаге из кожи.

"Выбирайте более плотные кремы. В составе ищите увлажняющие компоненты: пантенол, глицерин, мочевину. Если кожа у вас всегда сухая, а зимой и подавно, то можно использовать средства с маслами. Они создадут влагу коже. С такими средствами вам не будет страшен даже сильный мороз, но с проблемной кожей такими вещами увлекаться нужно только в редких случаях", - рассказала Тарнавская.

Не забывайте о зоне вокруг глаз. Сейчас есть плотные средства, которые выглядят как шпатлевка, но очень хорошо питают эту зону. Она самая нежная и морщины на обезвоженной коже вокруг глаз появляются раньше других.

Если по телу проблема очень сильная, используем масла для душа и после плотный бальзам на сухую кожу. Мыло используйте осторожно, оно всегда подсушивает. При выборе крема для тела обращайте внимание на те составляющие, что и для лица.

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