Что едят долгожители: список продуктов вас сильно удивит

Брокколи

Эксперты советуют включить брокколи в свой рацион, так как в ней содержится масса витаминов и полезных веществ, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. В такой капусте содержится много хрома, которые помогает держать в нормы артериальное давление.

Томаты

Эти ярко-красные овощи богаты на ликопин – мощный антиоксидант, который защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов. Особенно полезными являются помидоры, которые прошли короткую термическую обработку – после нее количество ликопинов в мякоти томатов вырастают на одну треть.

Горький шоколад

Исследователи установили, что любители горького шоколада живут в среднем дольше на один год. Потому что такой шоколад обеспечивает организм полифенолами, которые замедляют процесс старения организма и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Свекла

Оказалось, что в этом простом продукте содержится много бетаина, который согласно исследованиям, снижает риск развития аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще свекла улучшает работу сердца и сосудов, помогает пищеварению и укрепляет нервную систему.