Не добавляйте в кофе эти продукты никогда: очень вредно для здоровья
Кофе относится к тем напиткам, которые многие люди употребляют ежедневно. Как утверждают специалисты, почти 70% людей на планете пьют кофе хотя бы раз в неделю, а 62% людей – раз в сутки. И это любители не только черного кофе, но и напитка с различными добавками – сахаром, сливками и сиропами.
Однако есть продукты, которые не стоит добавлять в кофе, так как это очень вредно для здоровья, пишет "24 канал".
Как показывают исследования, большинство добавок к кофе – это пустые калории, которые не приносят пользы и ставят под угрозу здоровье человека.
Порционные сливки
Такие сливки удобны для ресторанов и кафе, а также в офисах и домашних условиях. Они долго хранятся в любых местах. Но производители в них добавляют синтетические добавки и консерванты для длительного хранения, а значит – они вредны для организма.
Стоит отметить, что среди таких консервантов есть фосфат натрия, который в чрезмерных дозах может привести к нарушению функции почек, сердечно-сосудистой системы и ослаблению костей.
Искусственные подсластители
Основная проблема всех добавок к кофе – это множество пустых калорий. И их часто заменяют искусственными подсластителями. А вот по поводу их ученые спорят до сих пор – одни утверждают, что это самообман, другие – это помогает похудеть.
Кроме того, сахарозаменители меняют вкус напитка и даже небольшое количество делает продукты более сладкими. А это стимулирует рецепторы и становится причиной выработки толерантности к другим вкусам.
Ароматизированные сливки и сиропы
В таких добавках значительно больше калорий, чем в обычном молоке и сахаре. Также в них содержатся опасные ароматизаторы и пальмовое масло. А это чревато повышением уровня холестерина и нарушением пищеварения.
Сгущенное молоко
Кофе со сгущенкой пьют во Вьетнаме и Испании. Cafe Canario – один из самых вредных кофейных напитков. В двух столовых ложках сгущенного молока содержится 22 грамма сахара и 130 калорий.
Напомним, ранее мы писали о том, что названа главная опасность чая.
А также рассказывали о том, что медик назвал время, когда кофе пить нельзя.