Не добавляйте в кофе эти продукты никогда: очень вредно для здоровья

Кофе относится к тем напиткам, которые многие люди употребляют ежедневно. Как утверждают специалисты, почти 70% людей на планете пьют кофе хотя бы раз в неделю, а 62% людей – раз в сутки. И это любители не только черного кофе, но и напитка с различными добавками – сахаром, сливками и сиропами.

Однако есть продукты, которые не стоит добавлять в кофе, так как это очень вредно для здоровья, пишет " 24 канал ".

Как показывают исследования, большинство добавок к кофе – это пустые калории, которые не приносят пользы и ставят под угрозу здоровье человека.

Порционные сливки

Такие сливки удобны для ресторанов и кафе, а также в офисах и домашних условиях. Они долго хранятся в любых местах. Но производители в них добавляют синтетические добавки и консерванты для длительного хранения, а значит – они вредны для организма.

Стоит отметить, что среди таких консервантов есть фосфат натрия, который в чрезмерных дозах может привести к нарушению функции почек, сердечно-сосудистой системы и ослаблению костей.

Искусственные подсластители

Основная проблема всех добавок к кофе – это множество пустых калорий. И их часто заменяют искусственными подсластителями. А вот по поводу их ученые спорят до сих пор – одни утверждают, что это самообман, другие – это помогает похудеть.

Кроме того, сахарозаменители меняют вкус напитка и даже небольшое количество делает продукты более сладкими. А это стимулирует рецепторы и становится причиной выработки толерантности к другим вкусам.

Ароматизированные сливки и сиропы

В таких добавках значительно больше калорий, чем в обычном молоке и сахаре. Также в них содержатся опасные ароматизаторы и пальмовое масло. А это чревато повышением уровня холестерина и нарушением пищеварения.

Сгущенное молоко

Кофе со сгущенкой пьют во Вьетнаме и Испании. Cafe Canario – один из самых вредных кофейных напитков. В двух столовых ложках сгущенного молока содержится 22 грамма сахара и 130 калорий.