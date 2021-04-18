Що їдять довгожителі: список продуктів вас дуже здивує

Броколі

Експерти радять включити броколі у свій раціон, оскільки в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин, які покращують роботу серцево-судинної системи. У такий капусті міститься багато хрому, що допомагає тримати в нормі артеріальний тиск.

Томати

Ці яскраво-червоні овочі багаті на лікопін – потужний антиоксидант, який захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів. Особливо корисними є помідори, які пройшли коротку термічну обробку – після неї кількість лікопинів в м'якоті томатів виростають на одну третину.

Гіркий шоколад

Дослідники встановили, що любителі гіркого шоколаду живуть у середньому довше на один рік. Тому що такий шоколад забезпечує організм поліфенолами, які уповільнюють процес старіння організму і запобігають розвиток небезпечних захворювань.

Буряк

Виявилося, що в цьому простому продукті міститься багато бетаїну, який згідно з дослідженнями, знижує ризик розвитку аденоми передміхурової залози та раку прямої кишки. А ще буряк покращує роботу серця і судин, допомагає травленню і зміцнює нервову систему.