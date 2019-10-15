Едят даже бетон: украинский курорт атаковали черные черви (жуткое видео)

Черви заполонили Кирилловку (pixabay.com)

В Кирилловке третий год люди наблюдают нашествие кивсяка

Кирилловку в Запорожской области атакуют черные черви, которые называются кивсяком. Это одна из разновидностей многоножки. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Это произошло после того, как хозяева пустующих земельных участков перестали косить траву.

Один из местных жителей утверждает, что все лето черви размножаются в траве и едят даже бетон.

Эти черви не любят солнце и очень активны в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Они очен вредны для огорода.

В зависимости от возраста кивсяк бывает коричневым или черным, средняя продолжительность жизни 4-5 лет. Длина червя 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц.

Видео: Черные черви в Кирилловке (YouTube)