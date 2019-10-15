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Їдять навіть бетон: український курорт атакували чорні черв'яки (страшне відео)

STYLERЖиття    15.10.2019 - 07:49
Їдять навіть бетон: український курорт атакували чорні черв'яки (страшне відео)
Черв'яки заполонили Кирилівку (pixabay.com)

У Кирилівці третій рік люди спостерігають навалу ківсяка

Кириллівку в Запорізькій області атакують чорні черв'яки, які називаються ківсяком. Це один з різновидів багатоніжки. Про це повідомляє РІА Мелітополь. Це сталося після того, як господарі порожніх земельних ділянок перестали косити траву.

Один з місцевих жителів стверджує, що все літо черв'яки розмножуються в траві і їдять навіть бетон.

Ці хробаки не люблять сонце і дуже активні в похмурі дні. У холодний і вологий сезон багатоніжки пошкоджують коріння рослин і коренеплоди – моркву, буряк, редис. Вони дуже шкідливі для городу.

В залежності від віку ківсяк буває коричневим або чорним, середня тривалість життя 4-5 років. Довжина хробака 8-14 мм. Самки відкладають у ґрунт до 70 яєць.

Відео: Чорні черв'яки в Кирилівці (YouTube)

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