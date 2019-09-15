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Бархатный сезон в Кирилловке: в сеть попали свежие фото

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 13:24
Бархатный сезон в Кирилловке: в сеть попали свежие фото
Фото: Кирилловка (wmygo.com.ua)

На известном украинском курорте по-прежнему хорошая погода и много людей

Курорт Кирилловка в Запорожской области остается по-прежнему привлекательным для туристов даже в сентябре. Здесь царит хорошая погода, а море остается до сих пор прогретым. Температура воздуха днем составляет чуть больше +20 градусов, но это совсем не отпугивает приехавших на отдых людей. В сети появились свежие фото бархатного сезона в поселке. Их опубликовал Telegram-канал "Мелитополь".

Судя по снимкам, найти место на пляже, даже при большом желании - очень трудно. Люди загорают и купаются, наслаждаясь последними, может быть, в этом сезоне лучами солнца.

Бархатный сезон в Кирилловке: в сеть попали свежие фотоБархатный сезон в Кирилловке: в сеть попали свежие фотоБархатный сезон в Кирилловке: в сеть попали свежие фотоФото: Бархатный сезон в Кирилловке (Мелитополь/Telegram)

Как мы ранее писали, на известном курорте Азовского моря - поселке Чкалово постоянно происходят обвалы глиняных круч, поэтому место для отдыха становится все опаснее для туристов. Отмечается, что в поселке обвалы происходят постоянно. Из-за этого берег уменьшился на 2-3 метра.

Читайте также, как на популярном курорте под Одессой произошло убийство отдыхающего - в одном из кафе в Затоке в ходе конфликта застрелили 29-летнего мужчину из Беляевки.

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