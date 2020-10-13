Без еды и воды: в "Борисполе" бросили украинцев, которые летели из Турции в Харьков

В ночь с 12 на 13 октября в Харькове из-за сильного тумана не смог приземлиться самолет Azur Air Ukraine, который летел из турецкой Анталии. После нескольких кругов он отправился в аэропорт "Борисполь". С часу ночи люди сидят без еды и воды.

Людям сказали, что рейс в Харьков будет в 10:00, но его все время откладывают, хотя туман в Харькове уже развеялся. Похоже на что, что самолета нет, и он улетел в другую сторону. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Украинцы застряли в аэропорту "Борисполь" (фото: Telegram-канал "Труха Харьков")

Среди застрявших пассажиров находится много детей. Люди также жалуются на то, что в кафе аэропорта "Борисполь" завышенные цены. Стоимость чая составляет 65 гривен, а за кофе уже просят 90. Чтобы съесть бутерброд, нужно заплатить 115 гривен.

Украинцы застряли в аэропорту "Борисполь" (фото: Telegram-канал "Труха Харьков")

Стоит отметить, что в Харькове этот самолет ждут другие украинцы, которые уже должны были бы отдыхать в Турции.

Напомним, единственный выживший под Чугуевом Вячеслав Золочевский рассказал про последние минуты на борту Ан-26. По словам курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, на борту паники не было до последнего момента.

Ранее мы также писали о том, что в Одессе самолет ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. Во время полета у него отказал один из четырех двигателей.