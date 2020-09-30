Самолет США совершил экстренную посадку в Одессе: что произошло

Самолет США совершил экстренную посадку в Одессе (иллюстративное фото: canva.com)

У судна отказал один из четырех двигателей

В Одессе 30 сентября во второй половине дня самолет ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается. На текущий момент в самолете проводится ремонт. Об этом сообщает "Думская".

Военно-транспортный самолет ВВС США совершил вынужденную посадку в одесском аэропорту. По данным СМИ, самолет C-130 Hercules вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. Во время полета у судна отказал один из четырех двигателей. Сейчас производится ремонт транспортного средства.

Самолет США совершил экстренную посадку в Одессе (фото: Думская)

Отмечается также, что этот же самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.

Тогда на машину нанесли так называемые “полосы вторжения” — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.

Ранее РБК-Украина писало, что “черные ящики” военного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября в Чугуеве, уже расшифрованы. До этого власти призывали опубликовать результат расшифровки.

Напомним, что ранее, 29 сентября, в Черном море Корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt. Они отработали ряд задач по повышению взаимосовместимости по стандартам НАТО.