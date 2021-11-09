Без еды и туалета: в Житомире мать закрыла двух малышей одних в квартире и исчезла

В Житомире мать закрыла двух детей в комнате общежития и ушла в неизвестном направлении. Дети находились без присмотра и еды более суток, а потом горе-мать сама позвонила в соцслужбы и сообщила, что не собирается возвращаться домой.
Детали инцидента сообщили в ТСН.
Женщина закрыла двух малышей, 4-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, в комнате общежития и ушла. Дети находились без еды и присмотра более суток, а потом мать позвонила в службу по делам детей и сообщила, что домой не собирается возвращаться еще несколько дней.
"Женщина находилась в состоянии опьянения и сказала, что дети закрыты дома, а она не собирается в течение нескольких дней возвращаться домой. Она сказала — заберите детей. Ничего не объясняла, положила трубку", - сообщила руководитель службы по делам детей Житомирского городского совета Ольга Библа.
На место происшествия немедленно выехал ювенальный инспектор, чтобы спасти малышей. В общежитие он обнаружил жуткий беспорядок, из еды – остатки черствого хлеба. В комнате общежития, где горе-мать закрыла детей, не было даже туалета.
"Дети были заплаканные, голодные, неухоженные, грязные и в антисанитарных условиях. Пока работали социальные службы и полицейские, а это — несколько часов — никто из взрослых так и не появился в доме", - добавили в полиции.
Малышей отвезли в детское отделение больницы. Состояние удовлетворительное и у них хороший аппетит. Они проходят сейчас обследование. Братик ухаживает за сестренкой. А вот мама к ним так и не появилась.
Не появилась женщина и по месту проживания. Комната в общежитии закрыта, на телефонные звонки она не отвечает.
Как сообщили соседи, молодой маме 28 лет. Она нигде не работает, часто употребляет алкоголь. Детей воспитывает сама и часто их бьет. Если кто пытался заступиться за малышей – начинала угрожать.
Эта семья состоит на учете службы по делам детей как неблагонадежная уже давно. Детей уже пять раз изымали из семьи. Трижды – в селе, где семья ранее проживала и уже два раза в Житомире. Каждый раз мать обещала исправиться, бросала пить и детей возвращали назад.
"Дети возвращались, потому что мать шла в реабилитационный центр, а это тоже большой путь для мамы, и мы должны использовать все средства, чтобы у детей была мама. Если эти меры и методы не срабатывают, то остается только лишение родительских прав", - объяснили в службе.
Сейчас ситуация стала намного хуже. Горе-мать за то, что оставила детей без присмотра, привлекут к уголовной ответственности. Ей грозит два года лишения свободы или ограничения свободы.
Поиски женщины продолжаются и судьбу детей теперь будет решать специальная комиссия. Пока малыши остаются в больнице, но, если мать лишат прав, они могут попасть в приют или приемную семью.
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