Без їжі і туалету: у Житомирі мати закрила двох малюків одних у квартирі і зникла

Горе-мати сама зателефонувала до служби у справах дітей

Жінка закрила двох малюків, 4-річну дівчинку і 8-річного хлопчика, в кімнаті гуртожитку і пішла. Діти перебували без їжі та нагляду більше ніж добу, а потім мати подзвонила в службу у справах дітей і повідомила, що додому не збирається повертатися ще кілька днів.

"Жінка перебувала в стані сп'яніння і сказала, що діти закриті вдома, а вона не збирається протягом декількох днів повертатися додому. Вона сказала - заберіть дітей. Нічого не пояснювала, поклала слухавку", - повідомила керівник служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла.

Діти залишилися без їжі, води та туалету

На місце події негайно виїхав ювенальний інспектор, щоб врятувати малюків. У гуртожитку він виявив страшний безлад, з їжі – залишки черствого хліба. У кімнаті гуртожитку, де горе-мати закрила дітей, не було навіть туалету.

"Діти були заплакані, голодні, недоглянуті, брудні та в антисанітарних умовах. Поки працювали соціальні служби та поліцейські, а це - кілька годин - ніхто з дорослих так і не з'явився в будинку", - додали в поліції.

Малюків відвезли в дитяче відділення лікарні. Стан задовільний і у них хороший апетит. Вони проходять зараз обстеження. Братик доглядає за сестричкою. А ось мама до них так і не з'явилася.

Не з'явилася жінка і за місцем проживання. Кімната в гуртожитку закрита, на телефонні дзвінки вона не відповідає.

Малюків з родини забирали вже п'ять разів

Як повідомили сусіди, молодій мамі 28 років. Вона ніде не працює, часто вживає алкоголь. Дітей виховує сама і часто їх б'є. Якщо хтось намагався заступитися за малюків - починала погрожувати.

Ця сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей як неблагонадійна вже давно. Дітей вже п'ять разів вилучали з родини. Тричі - в селі, де сім'я раніше проживала і вже два рази в Житомирі. Щоразу мати обіцяла виправитися, кидала пити та дітей повертали назад.

"Діти поверталися, тому що мати йшла в реабілітаційний центр, а це теж великий шлях для мами, і ми повинні використовувати всі засоби, щоб у дітей була мама. Якщо ці заходи та методи не спрацьовують, то залишається тільки позбавлення батьківських прав", - пояснили в службі.

Зараз ситуація стала набагато гіршою. Горе-матір за те, що залишила дітей без нагляду, притягнуть до кримінальної відповідальності. Їй загрожує два роки позбавлення волі або обмеження волі.

Пошуки жінки тривають і долю дітей тепер вирішуватиме спеціальна комісія. Поки малюки залишаються в лікарні, але, якщо мати позбавлять прав, вони можуть потрапити в притулок або прийомну сім'ю.