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Мать валялась пьяной, пока ее малыш замерзал от холода: сидел и плакал на улице

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Львов, Понедельник 08 ноября 2021 11:59
Мать валялась пьяной, пока ее малыш замерзал от холода: сидел и плакал на улице Во Львове малыш сидел возле мертвецки пьяной матери на улице и плакал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове неравнодушные горожане прямо на улице остановили автомобиль патрульной службы Нацполиции и сообщили о маленьком мальчике. Ребенок на улице сидел возле пьяной матери в полном отчаянии.

Детали происшествия сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Жители улицы Петлюры остановили машину патрульных и рассказали о том, что возле одного из домой сидит 4-летний мальчик, который сильно замерз.

Рядом с ребенком находится мать в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обнаружили там ребенка, который сильно замерз и находится в шоковом состоянии.

Его мать лежала на земле в состоянии сильного алкогольного опьянения и спала. А малыш сидел рядом с ней.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и мальчика немедленно госпитализировали.

Также об инциденте сообщили в ювенальную превенцию, и они начали подыскивать мальчику место в приюте.

А вот на 43-летнюю горе-мать составили протокол по ч.1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль) КупАП.

Как сообщили в полиции, это не единственный случай з последние сутки, когда пришлось спасать детей.

Львовянка позвонила в полицию и сообщила о маленькой девочке, которая одна оказалась на детской площадке в районе улицы Лукьяна Кобылици. Патрульные обнаружили квартиру, где девочка живет с родителями.

В доме была 38-летняя мама, 46-летний отце и годовалый братик.

Оказалось, что родители наркозависимые и в доме царит полная антисанитария. По указанному адресу отправили инспектора ювенальной превенции.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода.

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Львов горе-мать
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