Единственный выживший в крушении Ан-26 обратился к украинцам: я сделал свой выбор

Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Чугуеве Вячеслав Золочевский сегодня получил медаль "За воинскую службу Украине", которую ему присвоили указом президента Владимира Зеленского еще 6 октября. Парень рассказал о своем самочувствии и поделился планами на будущее.

Как признался Вячеслав, он намерен продолжить свое обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, и менять специальность не собирается. Об этом передает "АрміяInform".

15 октября курсанту вручил медаль руководитель этого военного вуза генерал-майор Александр Туринский. Также он пожелал Золочевскому поскорее поправиться и вернуться в родной университет.

Молодой человек в настоящее время находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Он уже выходит из стен больницы на небольшие прогулки.

Курсанту Вячеславу Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине" (фото: armyinform.com.ua)

Парню еще предстоит пройти курс реабилитации, который займет несколько недель. Сразу после этого Вячеслав вернется на службу и продолжит обучение, причем курсанту после продолжительной паузы из-за лечения придется догонять учебную программу.

"Я сделал свой выбор. Я принял решение. Это было ужасно, конечно - эта авария, беда. Но я буду учиться дальше по выбранной специальности", - подчеркнул он.

Также Золочевский обратился к украинцам и высказал слова благодарности за поддержку после жуткой авиакатастрофы 25 сентября, которая забрала жизни 26 человек. Он выразил свою признательность всем тем, кто переживал за его здоровье, посещал на лечении и поддерживал семью.

"Также хочу сказать, что я чту память о (погибших, - Ред.) ребятах", - добавил курсант.

Видео: Выживший в авиакатастрофе в Чугуеве Вячеслав Золочевский поделился планами

Напомним, ранее единственный выживший под Чугуевом Виталий Золочевский рассказал про последние минуты на борту Ан-26.

Также мы писали о том, что курсант, который должен был лететь в роковом Ан-26, дал первое интервью после авиакатастрофы и рассказал о своей дружбе с Виталиком Золочевским.