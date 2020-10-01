Курсант, который должен был лететь в роковом Ан-26, дал первое интервью: больше всего дружил с Виталиком

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом (коллаж: РБК-Украина)

Один из курсантов по стечению обстоятельств не сел в роковой Ан-26, что рухнул под Чугуевом

В страшной катастрофе под Чугуевом 25 сентября погибло 26 человек из 27-ми, что были на борту Ан-26 в тот фатальный вечер. Выжить чудом удалось лишь Вячеславу Золочевскому, а еще один курсант по стечению обстоятельств так и не стал пассажиром того рейса.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Валентин Рейзер рассказал о своих погибших товарищах, пишет wz.lviv.ua

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", - рассказывает Валентин.

Больше всех парень дружил с Виталием Вильховым (парень умер в больнице после сильных ожогов).

"Учился с ним еще в Военном лицее имени Героев Крут во Львове, он был на год от меня старше. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Отзывался на чью-либо просьбу о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой - но побывать там я не успел..." - добавил Валентин Рейзер.

В тот роковой день Виталий не был допущен к полету, что и спасло ему жизнь.

Напомним, что военный самолет Ан-26Ш, бортовой номер 76, упал всего в километре от аэродрома в Чугуеве Харьковской области. Трагедия произошла в 20:45 25 сентября. С 27 военных, находившихся на борту, выжить удалось только одному.

Ранее мы писали, что в Харькове простились с Виталием Ольховым, который выжил в момент катастрофы, но умер на утро 26 сентября от страшных ожогов 90 процентов тела.