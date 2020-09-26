Единственный выживший в авиакатастрофе в Чугуеве рассказал всю правду

Вечером 25 сентября в Чугуеве при посадке военного самолета Ан-26 произошла катастрофа, в результате которой скончалось 26 человек. Единственный выживший - 20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который сейчас находится в военном госпитале в Харькове. После того как парень пришел в себя, он рассказал, что помнит о катастрофе. Что курсант рассказал президенту, как врачи оценивают состояние парня и какой информацией делится мама единственного выжившего – читайте ниже.

Визит Зеленского и Кучера

Президент Владимир Зеленский и председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер 26 сентября посетили госпиталь и пообщались с пострадавшим парнем. Глава ХОГА рассказывает, что вопросами парня постарались не нагружать.

"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом ребята, находившийся вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня скончался", - рассказал Кучер.

Парень также рассказал, как спасся на самом деле.

"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", - сказал Кучер.

Также чиновник оценил состояние парня и рассказал, сколько ему еще придется пробыть в госпитале.

"Но физически даже в удовлетворительном (состоянии - ред.) поэтому я думаю, с течением незначительного количества времени, минимум неделю он там будет находиться", - отметил Кучер.

Вячеслав Золочевский (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Что говорят врачи

Врачи дают положительные прогнозы для парня. Он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун рассказал журналистам, что угрозы жизни курсанта нет, лекарств хватает.

"Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", – отметил он.

Что рассказывает мама пострадавшего

Как сообщает "Украина 24", мать уцелевшего курсанта Ирина Золочевская уже видела сына в госпитале.

"Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании голову приподнял… А сейчас я пойду, поговорю с врачом, узнаю, в каком он состоянии. Он прыгал с самолета на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета", – подчеркнула женщина.

Она добавила, что сын звонил ей в день трагедии, он был счастлив перед грядущим учебным полетом.

"Вчера он позвонил мне в 16:00 и сказал: полеты будут с 18:00 до 21:00. Он был довольным, счастливым, ждал этих полетов. А когда увидела информацию, что произошла катастрофа, еще и прочитала, что проходили летные учения и были курсанты из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет. Но он живой, он спрыгнул, и он смог выжить", – сказала Золочевская.

Ранее мы писали, что в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту в момент аварии, а также первые фотографии студентов.

Также мы публиковали видео момента падения самолета в Чугуеве.