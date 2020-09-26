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Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Чугуев, Харьков, Суббота 26 сентября 2020 09:42
Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве
Фото погибших в Чугуеве курсантов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В жуткой трагедии погибла целая группа студентов

25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области произошла авария – упал и загорелся военный самолет, в котором находилась целая группа курсантов. По словам заместителя главы МВД Украины, на борту Ан-26 находилось 28 человек: 7 членов экипажа и 21 курсант. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в падение самолета и не перестают размещать скорбные публикации. Вместе с этим в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту в момент аварии, а также первые фотографии студентов.

В социальной сети Telegram в сообществе "Типичное ХТЗ" опубликовали множество скриншотов из соцсетей, где свою боль утраты высказывают близкие, родственники и даже студенты училища.

"Родные и близкие до сих пор не могут в это поверить. Это ужасная трагедия", - написали в подписи к скриншотам в сообществе.

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве (скриншоты: "Типичное ХТЗ")

Журналист Павел Прядко в Facebook также поделился найденными на просторах сети снимками.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", - говорится в сообщении.

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в ЧугуевеСовсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Сеть скорбит о погибших курсантах (скриншоты: Павел Прядко)

Кстати, в сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом. Фотография этого документа появилась в социальных сетях.

Совсем еще дети: появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Касаемо причин крушения самолета рассказал министр обороны Украины Андрей Таран на месте трагедии.

"Все шло по плану, за штурвалом самолет находился постоянно летчик-инструктор, курсанты сидели в кресле с правой стороны… Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет задел крылом землю. Черный ящик еще находится в самолете, после анализа записанной информации можно будет делать выводы. Что послужило причиной – сказать тяжело", – заявил министр.

Стоит напомнить, что для полета использовался военный самолет Ан-26. Он разбился в пятницу вечером при заходе на посадку.

Ранее мы публиковали первые видео с места падения самолета в Чугуеве.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября в Сербии также разбился военный самолет МиГ-21. Он упал во двор дома, в результате чего погибли 2 человека.

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