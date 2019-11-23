Единственный выход: врачи рассказали, как помочь Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологии в подмосковной закрытой клинике, так как у нее диагностировали последнюю стадию рака. Российская телеведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала, как распознать первые признаки рака головного мозга, который диагностировали у "прекрасной няни". Ведущая призвала зрителей при обнаружении таких симптомов, не откладывать визит к неврологу.

По словам Малышевой, о раке могут свидетельствовать изменение речи и ухудшение функционирования организма, а таже изменения в носогубных складках.

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение (Фото: u-f.ru)

"Единственное, что врачи могут предложить – это ежегодные обследования. Ведь во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и ухудшение функционирования организма", – рассказала Елена Малышева.

Муж Заворотнюк странно себя ведет

Интересно, что муж Заворотнюк Петр Чернышев вдруг удалил из своих соцсетей все фото с супругой. Он также отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через социальную сеть. Слухи в прессе еще больше подогревают интерес к тому, зачем же Петр это сделал.

Напомним, что недавно Анастасию Заворотнюк снова "похоронили" в социальных сетях. В сети появилась информация, что якобы Заворотнюк умерла и это даже подтвердил ее врач. Однако родственники актрисы опровергли информацию о ее смерти и опубликовали соответствующий пост на странице в Instagram.

При этом сам спортсмен свое решение очистить личный аккаунт никак не прокомментировал.