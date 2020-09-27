Единственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощи

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области военный самолет Ан-26 потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Выжить только удалось 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому.

В данное время парень находится в военном госпитале. Его мать просит украинцев о финансовой помощи. На своей странице в Instagram в сториз она указала реквизиты банковской карты, куда можно переслать деньги.

Оказать помощь можно по этому номеру платежной карты 5168 7422 3202 1216, Золочевская Ирина Викторовна.

Сториз из Instagram

Напомним, врач подробно рассказал о состоянии единственного выжившего Вячеслава Золочевского. По словам начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуарда Хорошуна, состояние здоровья курсанта постепенно улучшается.

Состояние парня оценивается как средней степени тяжести. Температуры у него нет, гемодинамические показатели и показатели крови тоже в пределах нормы. Ему сделали перевязку и раны заживают.

Кроме того, врач отметил, что в дополнительных медикаментах пациент не нуждается. Медик также сообщил, что психологическое состояние парня нормальное, и с ним работают психиатр и психолог.

Ранее в Харьковской ОГА назвали версии крушения Ан-26. Предварительными версиями считают халатность, теракт и неисправность техники.