Единственный, кто смог: киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО

Киевлянин Денис Кинзерский - выпускник 11-г класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т. Г. Шевченко набрал 200 по биологии, химии и математике. Парню не хватило всего 4 балла, чтобы получить максимум по украинскому языку, сообщает "КП в Украине".

Денис Кинзерский (фото: скриншот с видео)

Любимые предметы Дениса - химия и биология. При этом он не хочет быть медиком, потому что осознает всю ответственность данной профессии. Парень хочет стать ученым и заниматься научной деятельностью, и совершать какие-то научные прорывы и открытия.

"Рассматриваю специальности "химия" и "биология" в Институте высоких технологий КНУ им. Т. Г. Шевченко. Мне всегда было интересно услышать о каких-то новых разработках", - заявил Кинзерский.

Отметим, что теперь он получит президентскую стипендию - 10 тысяч гривен ежемесячно на протяжении года.

В интервью ТСН Денис рассказал, что деньги собирается откладывать на обучение, возможно даже на второе высшее образование.

Учительница биологии, которая является классным руководителем Дениса, очень рада за него.

Киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО (видео: YouTube)