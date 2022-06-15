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Единственная и неповторимая: в Чернобыле показали животное -"санитара водоема"

В Чернобыле засветилась черепаха (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике находится единственная представительница ряда черепах в фауне Украины. Речь идет о пресноводной, болотной черепахе.

Ее снимками похвастались на странице заповедника в соцсети.

"Это характерное и узнаваемое животное – пресноводная черепаха болотная – единственная представительница ряда Черепах в фауне Украины. Поэтому в наших болотцах, озерцах, речушках, заливах и старицах эти пресмыкающиеся подобных конкурентов не имеют", - рассказали о животном.

Черепахи имеют статус санитаров водоемов. Они кроме водорослей, многочисленных насекомых и моллюсков поедают больную или раненую рыбу.

В Чернобыле попала на фото черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно о болотной черепахе

Черепахи достигают половой зрелости в возрасте 6 - 8 лет, при длине панциря 9 - 12 см. Самцы имеют более толстый хвост и вогнутый пластрон, у самок пластрон плоский или немного выпуклый. Спаривание проходит в конце апреля - начале мая.

Интересно, что в средние века в странах Европы мясо болотной черепахи потребляли, особенно во время поста, поскольку его считали, как мясо рыбы, постным. На данный момент черепахи являются популярным объектом для разведения в террариумах.

Она приносит пользу, уничтожая личинок комаров и больных рыб. Болотная черепаха – санитар водоемов. При всей ловкости в воде ей удается поймать только больную или раненую рыбу, что в целом способствует улучшению популяций рыб.

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А еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина". Он многое делает для своих малышей.

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Чернобыль