Единственная в мире дива-украинка, играющая на лазерной арфе, показала свое лицо: ее голос знают все и давно

Ольга Росси, "novaЯ" - единственная в мире оперная дива, играющая на музыкальном инструменте будущего (лазерной арфе). Шоу включает в себя живую игру на лазерных лучах различными звуками.

К тому же Ольга Росси обладает редким талантом - профессионально поет тремя различными манерами: эстрадным, оперным и этническим.

Девушка занимается вокалом с четырех лет. Она также играет на бандуре, имеет высшее академическое вокальное образование.

Фото: Ольга Росси (скриншот)

Ольга пела главные партии в известных операх. Она также первая украинская певица, которая решилась выйти на сцену в светящемся костюме.

Все знают ее голос по саундтрекам к известным программам "Светская Жизнь" и "HD Fashion TV".

Интересно, что лазерную арфу Оле подарил муж Игорь, но девушка почему-то боялась даже подходить к необычному музыкальному инструменту.

Лишь через год Игорь предложил жене устроить фотосессию с арфой. Тогда Оля и поняла, что нечего бояться эту "диковинку". Она уже 4 года играет на лазерной арфе.

Фото: "novaЯ" Ольга Росси (пресс-служба)

Конечно же судьям шоу больше ничего не оставалось, как сказать Ольге четыре "да".

Шоу "Україна має талант" в новом сезоне после четырехлетнего перерыва показывает самых одаренных украинцев, работающих в разных жанрах. Судейский состав шоу - Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А в четвертом выпуске к жюри присоединилась певица Руслана.