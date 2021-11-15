Єдина в світі діва-українка, яка грає на лазерній арфі, показала своє обличчя: її голос знають всі і давно

37-річна Ольга Россі, яка виступає під псевдо novaЯ, давно відома більшості українців. Саме вона автор і виконавець знаменитого саундтреку до програми "Світське життя". Але своє обличчя широкій публіці дівчина показала тільки зараз.
Своїми неймовірними вокальними здібностями дівчина вражала глядачів і суддів на шоу "Україна має талант".
Ольга Россі, "novaЯ" - єдина у світі оперна діва, яка грає на музичному інструменті майбутнього (лазерній арфі). Шоу включає в себе живу гру на лазерних променях різними звуками.
До того ж Ольга Россі володіє рідкісним талантом - професійно співає трьома різними манерами: естрадним, оперним і етнічним.
Дівчина займається вокалом з чотирьох років. Вона також грає на бандурі, має вищу академічну вокальну освіту.
Фото: Ольга Россі (скріншот)
Ольга співала головні партії у відомих операх. Вона також перша українська співачка, яка зважилася вийти на сцену в костюмі, що світиться.
Всі знають її голос за саундтреками до відомих програм "Світське життя" і "HD Fashion TV".
Цікаво, що лазерну арфу Олі подарував чоловік Ігор, але дівчина чомусь боялася навіть підходити до незвичайного музичного інструменту.
Лише через рік Ігор запропонував дружині влаштувати фотосесію з арфою. Тоді Оля і зрозуміла, що нема чого боятися цю "дивину". Вона вже 4 роки грає на лазерній арфі.
Фото: "novaЯ" Ольга Россі (прес-служба)
Звичайно ж суддям шоу більше нічого не залишалося, як сказати Ользі чотири "так".
Шоу "Україна має талант" у новому сезоні після чотирирічної перерви показує найобдарованіших українців, які працюють у різних жанрах. Суддівський склад шоу - Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в четвертому випуску до журі приєдналася співачка Руслана.
Раніше на шоу серця українців розтопила єдина реп-вчителька країни, яка співає про кільчастих черв'яків.
Також в останньому випуску дуже вдало виступило тріо студентів, які вразили виконанням авторської композиції на цимбалах, присвятивши її померлому цього року 33-річному українському музиканту.