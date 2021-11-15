Єдина в світі діва-українка, яка грає на лазерній арфі, показала своє обличчя: її голос знають всі і давно

Ольга Россі, "novaЯ" - єдина у світі оперна діва, яка грає на музичному інструменті майбутнього (лазерній арфі). Шоу включає в себе живу гру на лазерних променях різними звуками.

До того ж Ольга Россі володіє рідкісним талантом - професійно співає трьома різними манерами: естрадним, оперним і етнічним.

Дівчина займається вокалом з чотирьох років. Вона також грає на бандурі, має вищу академічну вокальну освіту.

Фото: Ольга Россі (скріншот)

Ольга співала головні партії у відомих операх. Вона також перша українська співачка, яка зважилася вийти на сцену в костюмі, що світиться.

Всі знають її голос за саундтреками до відомих програм "Світське життя" і "HD Fashion TV".

Цікаво, що лазерну арфу Олі подарував чоловік Ігор, але дівчина чомусь боялася навіть підходити до незвичайного музичного інструменту.

Лише через рік Ігор запропонував дружині влаштувати фотосесію з арфою. Тоді Оля і зрозуміла, що нема чого боятися цю "дивину". Вона вже 4 роки грає на лазерній арфі.

Фото: "novaЯ" Ольга Россі (прес-служба)

Звичайно ж суддям шоу більше нічого не залишалося, як сказати Ользі чотири "так".

Шоу "Україна має талант" у новому сезоні після чотирирічної перерви показує найобдарованіших українців, які працюють у різних жанрах. Суддівський склад шоу - Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в четвертому випуску до журі приєдналася співачка Руслана.