Студенты-музыканты довели украинцев до слез игрой на цимбалах в честь умершего в 33 года кумира

Группа ZAPAL, состоящая из трех молодых парней, поразила украинцев игрой на цимбалах и кахоне - непривычных современному человеку инструментах. Свои умения ребята показывали на шоу "Україна має талант".

Смотрите в материале Styler ниже, как это было.

Андрей, Ваня и Леша познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Они часто выступают на улицах города, привлекая немалое внимание людей.

Как только ребята вышли на сцену, сердце певицы Русланы растаяло. Во-первых, она сразу заценила цимбалы, а во-вторых, красоту парней.

Андрей говорит, что его дедушка - цимбалист, поэтому талант ему достался именно от него.

Скрин видео: группа ZAPAL

Вдохновил парня на достижение успехов в этом направлении Петр Сказкив, также цимбалист, финалист "України має талант". Жизнь музыканта трагически оборвалась в 33-летнем возрасте 4 февраля 2021-го - он умер от рака легких.

Трио исполнило авторскую композицию на цимбалах, гитаре и ударном инструменте кахоне.

Публика аплодировала музыкантам стоя в конце выступления, а Руслана плакала.

Отметим, что шоу Україна має талант возобновилось после четырехлетнего перерыва. В эфир оно выходит каждую субботу на канале СТБ. Основной судейский состав - Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот. А в последнем, четвертом выпуске к команде присоединилась певица Руслана.