Единственная рэп-учительница страны, поющая о кольчатых червях, поразила украинцев

Ольга Халепа, которая называет себя единственной в Украине рэп-учительницей , снова показала свои музыкальные таланты. Преподаватель биологии из сельской школы, которая поет детям о червях и других явлениях природы, пришла на сцену всеукраинского шоу.

Смотрите ниже на Styler , как неординарный педагог проявила себя на шоу "Україна має талант".

Ольга родом из села Яковлевка Харьковской области. Окончив пединститут, она вернулась в родную школу. Педагог считает, что в низких результатах ЗНО виноваты не дети, а учителя, которые не хотят развиваться и подавать материал интересно и в духе времени.

Весной 2020-го во время карантина Ольга прославилась на всю Украину своими рэп-уроками, которые полюбили школьники, а вот коллеги - наоборот - новаторство девушки не восприняли.

На шоу "Україна має талант" Ольга зачитала социальный рэп под названием "Дистанцуха". В нем она рассказала, как на самом деле нелегко дается педагогам дистанционное обучение.

Двое из трех судей проекта сказали учительнице "Да", и она продолжит участие в шоу.

Фото: Ольга Халепа (пресс-служба)

Ольга Халепа прославилась во время первого, весеннего карантина 2020

Когда полтора года назад всех школьников впервые посадили на карантин, многие педагоги долго адаптировались к новым условиям работы. Но Ольга быстро поняла, что привлечь внимание детей монотонным перечитыванием учебника - невозможно. Так и появились ее знаменитые рэп-уроки.

Хобби принесло девушке, как славу, когда ее признали "Учительницей года", так и позор, когда ей пришлось уволиться из родной школы после 13 лет работы из-за нападок со стороны коллег.

"На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно", - призналась она в одном из интервью.

Одним из самых интересных ее уроков является рэп-урок о кольчатых червях. У Ольги свою YouTube-канал, на котором она продолжает рассказывать школьникам о том, как устроено все живое на планете Земля.

Отметим, что шоу "Україна має талант" возобновилось десятым сезоном после четырехлетнего перерыва. В основной состав жюри входят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Нынешний выпуск стал уже третьим, вышедшим в эфир. Смотреть шоу можно по субботам на канале СТБ.