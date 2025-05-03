Єдиний в Україні: яким був унікальній двоповерховий поїзд Львів-Ковель

Як виникла ідея інноваційного транспорту

Двоповерхові вагони були відповіддю на потребу в підвищенні пасажиромісткості залізничного транспорту. Зростаючий пасажиропотік на західноукраїнських напрямках вимагав нових рішень, і використання двоповерхової компоновки дозволяло вмістити більше людей без збільшення кількості вагонів.

Двоповерхові вагони розробили спеціально для СРСР у 1959 році, а виготовляли їх у Німецькій Демократичній Республіці на заводі "Аммендорф". Вони були передані Радянському Союзу як репарації після Другої світової війни. Вагони також експлуатувалися на Уралі та між Москвою і Рязанню.

Проте саме маршрут Льві-Ковель став першим в Україні, де новий формат поїздів вийшов на рейки. Цей потяг не тільки вражав своїм виглядом, а й задавав новий стандарт комфорту для пасажирів.

Так виглядав двоповерховий потяг у 1960-ті роки (фото: lviv1256.com)

Якими були двоповерхові вагони

Потяг складався з чотирьох вагонів, кожен із яких мав два рівні з сидячими місцями. На верхньому поверсі були столики, а пасажири насолоджувалися панорамним видом з великих вікон. Для початку 1960-х років це було справжнє технічне диво.

Кожен вагон мав довжину близько 24 метрів та висоту понад 4,5 метра. Салони були обладнані вентиляцією, опаленням і комфортними сидіннями з м’якою обшивкою. Всього у вагоні могло розміститися до 120 пасажирів - майже вдвічі більше, ніж у звичайному одноповерховому вагоні.

Каркас конструкції був посилений для забезпечення безпеки на високій швидкості. Усі вагони мали двоє дверей з кожного боку, що пришвидшувало посадку та висадку пасажирів. Загалом, технічні рішення виглядали прогресивними навіть за європейськими мірками того часу.

Другий поверх вагону (фото: lviv1256.com)

Причини зникнення та нерозвиненого потенціалу

Попри очевидні переваги, двоповерховий поїзд не здобув підтримки у вищих ешелонах радянської транспортної системи. Керівництво залізниць визнало експеримент цікавим, але відмовилось від масштабного впровадження подібних вагонів. Можливо, на заваді стали вартість обслуговування, ускладнення в ремонті або неготовність інфраструктури до нових габаритів.

Потяг на лінії Львів-Ковель курсував протягом 15 років - до кінця 1970-х. Згодом, через зношення техніки і зміну транспортних потреб, він зник з українських рейок. Проте серед пасажирів він залишив пам'ять як щось незвичайне, зручне й інноваційне.

Хоча проєкт не набув масового продовження, ідея двоповерхових поїздів залишилася актуальною. У країнах Європи та Азії такі вагони широко використовуються для міжміських перевезень, адже вони дозволяють економити місце й кошти.

В Україні також розглядаються можливості впровадження подібних рішень на популярних маршрутах. У 2010-х роках обговорювались плани запуску двоповерхових поїздів у Києві, Харкові та Одесі. Хоча ці плани залишилися не реалізовані, певний інтерес до теми не згасає.

Сучасний стан двоповерхового потягу (фото: kowel.rayon.in.ua)