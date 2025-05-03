Единственный в Украине: каким был уникальной двухэтажный поезд Львов-Ковель

Как возникла идея инновационного транспорта

Двухэтажные вагоны были ответом на потребность в повышении пассажировместимости железнодорожного транспорта. Растущий пассажиропоток на западноукраинских направлениях требовал новых решений, и использование двухэтажной компоновки позволяло вместить больше людей без увеличения количества вагонов.

Двухэтажные вагоны разработали специально для СССР в 1959 году, а изготавливали их в Германской Демократической Республике на заводе "Аммендорф". Они были переданы Советскому Союзу в качестве репараций после Второй мировой войны. Вагоны также эксплуатировались на Урале и между Москвой и Рязанью.

Однако именно маршрут Львов-Ковель стал первым в Украине, где новый формат поездов вышел на рельсы. Этот поезд не только поражал своим видом, но и задавал новый стандарт комфорта для пассажиров.

Так выглядел двухэтажный поезд в 1960-е годы (фото: lviv1256.com)

Какими были двухэтажные вагоны

Поезд состоял из четырех вагонов, каждый из которых имел два уровня с сидячими местами. На верхнем этаже были столики, а пассажиры наслаждались панорамным видом из больших окон. Для начала 1960-х годов это было настоящее техническое чудо.

Каждый вагон имел длину около 24 метров и высоту более 4,5 метра. Салоны были оборудованы вентиляцией, отоплением и комфортными сиденьями с мягкой обшивкой. Всего в вагоне могло разместиться до 120 пассажиров - почти вдвое больше, чем в обычном одноэтажном вагоне.

Каркас конструкции был усилен для обеспечения безопасности на высокой скорости. Все вагоны имели две двери с каждой стороны, что ускоряло посадку и высадку пассажиров. В общем, технические решения выглядели прогрессивными даже по европейским меркам того времени.

Второй этаж вагона (фото: lviv1256.com)

Причины исчезновения и неразвитого потенциала

Несмотря на очевидные преимущества, двухэтажный поезд не получил поддержки в высших эшелонах советской транспортной системы. Руководство железных дорог признало эксперимент интересным, но отказалось от масштабного внедрения подобных вагонов. Возможно, помешали стоимость обслуживания, осложнения в ремонте или неготовность инфраструктуры к новым габаритам.

Поезд на линии Львов-Ковель курсировал в течение 15 лет - до конца 1970-х. Впоследствии, из-за износа техники и изменения транспортных потребностей, он исчез с украинских рельсов. Однако среди пассажиров он оставил память как нечто необычное, удобное и инновационное.

Хотя проект не получил массового продолжения, идея двухэтажных поездов осталась актуальной. В странах Европы и Азии такие вагоны широко используются для междугородних перевозок, ведь они позволяют экономить место и средства.

В Украине также рассматриваются возможности внедрения подобных решений на популярных маршрутах. В 2010-х годах обсуждались планы запуска двухэтажных поездов в Киеве, Харькове и Одессе. Хотя эти планы остались не реализованы, определенный интерес к теме не угасает.

Современное состояние двухэтажного поезда (фото: kowel.rayon.in.ua)