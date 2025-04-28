УЗ запускає новий маршрут на Захід: коли вирушить перший поїзд та які міста з'єднає
Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут. Він з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Який регіональний маршрут запускає УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що запускають новий регіональний маршрут, який з'єднає:
- Коломию;
- Івано-Франківськ;
- Львів;
- Луцьк.
У компанії пояснили, що він поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом.
Так, поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.
Який поїзд курсуватиме на цьому маршруті
На новому регіональному маршруті курсуватиме поїзд №815/816 "Коломия - Луцьк - Коломия" (або "Коломия - Львів - Коломия").
В УЗ уточнили, що йдеться про модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має:
- 95 місць для сидіння 2-го класу;
- кондиціонування повітря;
- безпровідні зарядки для гаджетів;
- тихий і плавний хід.
Графік руху потягу на новому регіональному маршруті
Регіональний поїзд №815/816 почне курсувати з 6 травня 2025 року.
У напрямку Луцька він їхатиме щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі:
- відправлення з Коломиї - о 06:55;
- прибуття до Луцька - о 14:20.
У напрямку Коломиї він курсуватиме так само - у четвер, у п'ятницю, у суботу та в неділю:
- відправлення з Луцька - о 15:17;
- прибуття до Коломиї - о 22:35.
Тим часом у понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом "Коломия - Львів - Коломия".
Згідно з інформацією залізничників, це забезпечить:
- щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення "Івано-Франківськ - Львів - Івано-Франківськ";
- дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.
Які зупинки має новий регіональний поїзд
У напрямку Луцька поїзд матиме такі зупинки:
- Івано-Франківськ - з 07:37 до 07:40;
- Ходорів (08:53-08:54);
- Львів (10:10-10:26);
- Підзамче (10:37-10:39);
- Радехів (11:55-11:56);
- Горохів (12:31-12:32).
У напрямку Коломиї:
- Горохів (17:07-17:08);
- Радехів (17:42-17:43);
- Підзамче (19:05-19:07);
- Львів (19:18-19:41);
- Ходорів (20:47-20:48);
- Івано-Франківськ (21:50-21:53).
Де можна купити квитки на новий регіональний поїзд
Квитки на новий регіональний поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:
- у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті УЗ - booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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