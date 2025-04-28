УЗ запускає новий маршрут на Захід: коли вирушить перший поїзд та які міста з'єднає

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут. Він з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який регіональний маршрут запускає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що запускають новий регіональний маршрут, який з'єднає:

Коломию;

Івано-Франківськ;

Львів;

Луцьк.

У компанії пояснили, що він поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом.

Так, поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Який поїзд курсуватиме на цьому маршруті

На новому регіональному маршруті курсуватиме поїзд №815/816 "Коломия - Луцьк - Коломия" (або "Коломия - Львів - Коломия").

В УЗ уточнили, що йдеться про модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має:

95 місць для сидіння 2-го класу;

кондиціонування повітря;

безпровідні зарядки для гаджетів;

тихий і плавний хід.

Графік руху потягу на новому регіональному маршруті

Регіональний поїзд №815/816 почне курсувати з 6 травня 2025 року.

У напрямку Луцька він їхатиме щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі:

відправлення з Коломиї - о 06:55;

прибуття до Луцька - о 14:20.

У напрямку Коломиї він курсуватиме так само - у четвер, у п'ятницю, у суботу та в неділю:

відправлення з Луцька - о 15:17;

прибуття до Коломиї - о 22:35.

Тим часом у понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом "Коломия - Львів - Коломия".

Згідно з інформацією залізничників, це забезпечить:

щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення "Івано-Франківськ - Львів - Івано-Франківськ";

дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.

Які зупинки має новий регіональний поїзд

У напрямку Луцька поїзд матиме такі зупинки:

Івано-Франківськ - з 07:37 до 07:40;

Ходорів (08:53-08:54);

Львів (10:10-10:26);

Підзамче (10:37-10:39);

Радехів (11:55-11:56);

Горохів (12:31-12:32).

У напрямку Коломиї:

Горохів (17:07-17:08);

Радехів (17:42-17:43);

Підзамче (19:05-19:07);

Львів (19:18-19:41);

Ходорів (20:47-20:48);

Івано-Франківськ (21:50-21:53).

Де можна купити квитки на новий регіональний поїзд

Квитки на новий регіональний поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:

у мобільному застосунку "Укрзалізниці";

на офіційному сайті УЗ - booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)