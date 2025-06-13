Єдина країна у світі, яка не має столиці: що про неї відомо

У світі є лише одна держава, яка офіційно не має столиці. Це острівна країна Науру в Тихому океані. Маленька за розмірами, але з унікальною політичною системою та історією.
Як живе країна без столиці та що про неї відомо, розповідає РБК-Україна.
Науру - це найменша республіка у світі за кількістю населення після Ватикану. Площа країни - лише 21 квадратний кілометр. Населення - близько 12 тисяч осіб.
Острів знаходиться на відстані 42 кілометри на південь від екватора. Заселений корінними народами Мікронезії та Полінезії.
Науру не має офіційної столиці, хоча всі урядові установи, парламент та резиденція президента розміщені в районі Ярен. Саме Ярен де-факто виконує функції адміністративного центру, але на жодному міжнародному рівні не визнаний як столиця.
Причина банальна і водночас унікальна: через малі розміри держави не було потреби виділяти окрему столицю. Всі ключові функції зосереджені на одному узбережжі, але юридично статусу "столиці" не має жодна локація.
Це не помилка чи забуття, а свідоме рішення влади. У конституції країни не прописано жодного адміністративного поділу, який би визначав столицю.
Науру має лише одну лікарню, одну авіалінію, кілька шкіл і жодної армії. Основна інфраструктура зосереджена в прибережній частині острова. Туризм не розвинений, візити обмежені, іноземцям в'їзд дозволяється лише за запрошенням.
Усе життя в країні тече в межах кількох кілометрів. Уряд працює, не маючи "столиці", і це влаштовує як владу, так і мешканців.
Як виглядає Науру зі супутника (фото: Вікіпедія)
Після занепаду фосфатної промисловості, яка колись робила Науру найбагатшою на душу населення, економіка країни суттєво змінилася.
Основні види зайнятості:
Державний сектор - найбільший працедавець. Люди працюють в урядових структурах, школах, лікарнях.
Сервісна сфера - невеликі магазини, кафе, логістика, обслуговування.
Співпраця з Австралією - частина мешканців зайнята у сфері обслуговування імміграційного табору, який фінансує Австралія (Nauru Regional Processing Centre).
Сільське господарство - у мікромасштабі. Вирощують кокоси, банани, утримують свиней і курей для себе.
Рибальство - важливе джерело їжі, але переважно не комерційне.
У країні є дві офіційні мови:
Науруанською мовою спілкується більшість населення у побуті. Це унікальна мова, яка майже не має родичів серед інших мов світу.
Її викладають у школах, але англійська залишається головною в адміністративних справах та міжнародному спілкуванні.
Затока на узбережжі Науру (фото: Вікіпедія)
Науру - виняток у світі. Держава без столиці, яка живе за власними правилами, історія якої колись була прикладом швидкого збагачення, а тепер - нагадуванням про вразливість маленьких країн.
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Під час написання матеріалу використані джерела: United Nations, BBC, Britannica, CIA World Factbook.