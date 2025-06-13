Единственная страна в мире, которая не имеет столицы: что о ней известно

В мире есть только одно государство, которое официально не имеет столицы. Это островная страна Науру в Тихом океане. Маленькая по размерам, но с уникальной политической системой и историей.
Как живет страна без столицы и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина.
Науру - это самая маленькая республика в мире по количеству населения после Ватикана. Площадь страны - всего 21 квадратный километр. Население - около 12 тысяч человек.
Остров находится на расстоянии 42 километра к югу от экватора. Заселен коренными народами Микронезии и Полинезии.
Науру не имеет официальной столицы, хотя все правительственные учреждения, парламент и резиденция президента размещены в районе Ярен. Именно Ярен де-факто выполняет функции административного центра, но ни на одном международном уровне не признан как столица.
Причина банальна и одновременно уникальна: из-за малых размеров государства не было необходимости выделять отдельную столицу. Все ключевые функции сосредоточены на одном побережье, но юридически статуса "столицы" не имеет ни одна локация.
Это не ошибка или забвение, а сознательное решение властей. В конституции страны не прописано ни одного административного деления, которое бы определяло столицу.
Науру имеет только одну больницу, одну авиалинию, несколько школ и никакой армии. Основная инфраструктура сосредоточена в прибрежной части острова. Туризм не развит, визиты ограничены, иностранцам въезд разрешается только по приглашению.
Вся жизнь в стране течет в пределах нескольких километров. Правительство работает, не имея "столицы", и это устраивает как власти, так и жителей.
Как выглядит Науру со спутника (фото: Википедия)
После упадка фосфатной промышленности, которая когда-то делала Науру самой богатой на душу населения, экономика страны существенно изменилась.
Основные виды занятости:
Государственный сектор - крупнейший работодатель. Люди работают в правительственных структурах, школах, больницах.
Сервисная сфера - небольшие магазины, кафе, логистика, обслуживание.
Сотрудничество с Австралией - часть жителей занята в сфере обслуживания иммиграционного лагеря, который финансирует Австралия (Nauru Regional Processing Centre).
Сельское хозяйство - в микромасштабе. Выращивают кокосы, бананы, содержат свиней и кур для себя.
Рыболовство - важный источник пищи, но преимущественно не коммерческое.
В стране есть два официальных языка:
На науруанском языке общается большинство населения в быту. Это уникальный язык, который почти не имеет родственников среди других языков мира.
Его преподают в школах, но английский остается главным в административных делах и международном общении.
Залив на побережье Науру (фото: Википедия)
Науру - исключение в мире. Государство без столицы, которое живет по собственным правилам, история которого когда-то была примером быстрого обогащения, а теперь - напоминанием об уязвимости маленьких стран.
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При написании материала использованы источники: United Nations, BBC, Britannica, CIA World Factbook.