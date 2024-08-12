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"Единственная девочка на стадионе". Могилевская рассказала об увлечении приемной дочери Мишель

Понедельник 12 августа 2024 11:20
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"Единственная девочка на стадионе". Могилевская рассказала об увлечении приемной дочери Мишель Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Наталья Могилевская рассказала о необычном увлечении 12-летней дочери Мишель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Недавно артистка отпраздновала свой день рождения, но и ее приемные дочери не остались без подарков.

"Я пообещала рассказать, какой подарок получила моя Мишель. Мишель растет сильной смелой девочкой. Очень похожей по характеру на меня, но даже мне в детстве не пришлось так запомниться как ей, а я, поверьте, была девочкой заметной", - рассказала исполнительница.

Старшей девочке знаменитость подарила ей первые в жизни бутсы, поскольку оказалось, что Мишель очень увлекается футболом.

&quot;Единственная девочка на стадионе&quot;. Могилевская рассказала об увлечении приемной дочери Мишель

Скриншот из видео

Более того, она уже играет в команде на профессиональном уровне. Певица призналась, что рядом с ними не было женского футбола, поэтому Мишель тренируется с мальчиками и является единственной девочкой в составе.

"Она в прошлом году очень полюбила футбол на школьных занятиях, но женского футбола рядом с нами мы так и не нашли. Поэтому сегодня Мишелька занимается одна в команде с мальчиками, она единственная девочка на стадионе", - поделилась Наталья.

"Любимая девочка, которую все готовы защищать, любить, помогать...Это действительно приятно. Поэтому в свой день рождения я с гордостью вручила первые в ее жизни профессиональные футбольные бутсы", - добавила она.

Напомним, недавно Наталья Могилевская поделилась, как ее 12-летняя дочь Мишель поздравляла ее с днем рождения. Девочка приготовила маме речь, которой тронула звезду до слез.

Ранее в сети появилось фото мужчины Могилевской .

Также она впервые показала лицо 4-летней дочери и посвятила песню возлюбленному .

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