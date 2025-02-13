Яєчня буде ідеальною завжди, якщо додати до неї один простий інгредієнт

Що додати до яєчні для ідеального результату

Яйця - одна з найуніверсальніших страв, вони смакують на тості або у складі яєчні на сніданок, а також можуть стати завершальним штрихом у тарілці рамену на вечерю або в сендвічі на обід. Але приготувати ідеальну яєчню не завжди просто.

Незалежно від того, якому методу ви віддаєте перевагу, може бути складно досягти ідеально приготованого білка з рідким жовтком.

Нерідко після приготування білок стає "гумовим", краї страви - пригорілими, а на поверхні утворюється жахлива плівка, оскільки нижня частина яйця приготується, а верхня - ні. Звісно, можна спробувати перевернути яйце, але в процесі жовток може розбитися.

Але за словами однієї кулінарної блогерки, є простий спосіб приготувати ідеальну яєчню - і все, що вам потрібно зробити, це додати один інгредієнт на пательню.

Ліндсі опублікувала відео на TikTok, в якому розповіла, як готує яєчню без пересмажування і пригоряння страви. Блогерка уточнює, що спосіб не є авторським - він існує не один рік, але оскільки багато людей не знають про нього, Ліндсі хоче поділитися лайфхаком зі світом.

Все, що вам потрібно зробити, - це розбити яйця на пательню без олії і додати "крапельку води". Потім просто накрийте сковорідку кришкою і залиште яйця готуватися.

Завдяки цьому методу країв білка не підгорять, а кришка допомагає утримувати пару, щоб рівномірно приготувати яйця зверху і знизу - це означає, що у вас не залишиться слизоподібної маси, а жовток буде ідеально рідким.

Як посмажити яєчню з водою

Розігрійте антипригарну пательню на середньому вогні протягом хвилини. Влийте в пательню приблизно 2-3 столові ложки води. Рідини повинно бути достатньо, щоб покрити дно посуду, але не товстий шар.

Розбийте яйце в пательню. Вода майже одразу почне парувати, тож накрийте посуд кришкою - це допоможе утримати пару, завдяки якій готується яйце.

Готуйте яєчню близько 2-4 хвилин, залежно від того, наскільки ви хочете приготувати жовток. Щоб залишити жовток рідким, готувати яєчню слід близько 2 хвилин; щоб жовток був твердим, готуйте яєчню довше.

Коли білок застигне і перестане бути прозорим, а жовток приготується до бажаної консистенції, можна перекладати яєчню з пательні на тарілку, додавши сіль та перець до смаку.