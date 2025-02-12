Запечена картопля буде смачнішою, якщо зробити наступне

Запечена картопля - популярний варіант вечері, але не завжди вдається досягти бажаного результату. Проте один гурман поділився своїми порадами, як приготувати запечену картоплю з ідеальною текстурою.

Про те, як зробити запечену картоплю ще смачнішою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Запечена картопля - неймовірно смачна та універсальна страва, яку можна доповнити різноманітними начинками, але готується вона, як відомо, повільно. Проте приготування можна пришвидшити, досягнувши при цьому ідеальної текстури картоплин.

Невеликою хитрістю для досягнення пухнастої середини та хрусткої шкірки поділилася кулінарна письменниця Бекка Хейз у своєму блозі Easy Cheesy Vegetarian. Вибір правильної картоплі - це її перший крок; деякі сорти відмінно піддаються запіканню завдяки своїм характеристикам.

Обравши картоплю, Бекка підготовлює її до запікання, очищуючи бульби від бруду. Потім кулінарка проколює шкірку виделкою, щоб уникнути розколів.

Після цього Хейз ставить картоплю в мікрохвильову піч на 6-10 хвилин (залежно від розміру), щоб коренеплоди стали м'якшими. Виделка або гострий ніж стають у пригоді, щоб перевірити, чи стала середина картоплини майже м'якою.

За словами Бекки, попереднє підігрівання картоплі в мікрохвильовій печі допомагає досягти м'якої, пухнастої середини та уникнути жахливої жорсткої шкірки. Для рівномірного приготування картоплі важливо перевертати її після половини часу підігріву.



Що зробити, що запечена картопля була м'якою (ілюстративне фото: Freepik)

Коли коренеплід буде достатньо розігрітим, його шкірка повинна почати злегка зморщуватися. Як зазначила кулінарка, невелика кількість олії значно підвищує хрусткість шкірки та покращує смак в цілому, хоча Бекка не використовує цей інгредієнт.

Також шкірку картоплі можна натерти невеликою кількістю солі. Коли картопля достатньо прогріється, її можна запікати від 10 хвилин до пів години, щоб досягти бажаного рівня хрусткої скоринки.

Після цього залишається лише розрізати коренеплід і викласти начинку, обов'язково додавши шматочок вершкового масла, оскільки воно ідеально тане в гарячій картоплі.