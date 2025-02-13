Яичница будет идеальной всегда, если добавить к ней один простой ингредиент

Что добавить к яичнице для идеального результата

Яйца - одно из самых универсальных блюд, они хороши на тосте или в составе яичницы на завтрак, а также могут стать завершающим штрихом в тарелке рамена на ужин или в сэндвиче на обед. Но приготовить идеальную яичницу не всегда просто.

Независимо от того, какой метод вы предпочитаете, может быть сложно достичь идеально приготовленного белка с жидким желтком.

Нередко после приготовления белок становится "резиновым", края блюда - пригоревшими, а на поверхности образуется ужасная пленка, поскольку нижняя часть яйца приготовится, а верхняя - нет. Конечно, можно попробовать перевернуть яйцо, но в процессе желток может разбиться.

Но по словам одного кулинарного блогера, есть простой способ приготовить идеальную яичницу - и все, что вам нужно сделать, это добавить один ингредиент на сковороду.

Линдси опубликовала видео на TikTok, в котором рассказала, как готовит яичницу без пережаривания и пригорания блюда. Блогер уточняет, что способ не является авторским - он существует не один год, но поскольку многие люди не знают о нем, Линдси хочет поделиться лайфхаком с миром.

Все, что вам нужно сделать, - это разбить яйца на сковороду без масла и добавить "капельку воды". Затем просто накройте сковородку крышкой и оставьте яйца готовиться.

Благодаря этому методу края белка не подгорят, а крышка помогает удерживать пар, чтобы равномерно приготовить яйца сверху и снизу - это означает, что у вас не останется слизистой массы, а желток будет идеально жидким.

Как пожарить яичницу с водой

Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне в течение минуты. Влейте в сковороду примерно 2-3 столовые ложки воды. Жидкости должно быть достаточно, чтобы покрыть дно посуды, но не толстый слой.

Разбейте яйцо в сковороду. Вода почти сразу начнет парить, поэтому накройте посуду крышкой - это поможет удержать пар, благодаря которому готовится яйцо.

Готовьте яичницу около 2-4 минут, в зависимости от того, насколько вы хотите приготовить желток. Чтобы оставить желток жидким, готовить яичницу следует около 2 минут; чтобы желток был твердым, готовьте яичницу дольше.

Когда белок застынет и перестанет быть прозрачным, а желток приготовится до желаемой консистенции, можно перекладывать яичницу со сковороды на тарелку, добавив соль и перец по вкусу.