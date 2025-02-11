Яєчний рулет з м'ясом та овочами: рецепт оригінального сніданку з простим приготуванням

Навіть звичайний омлет можна зробити ефектним, перетворивши його на млинці-рулети. А щоб зробити цей легкий сніданок ситним, достатньо додати овочево-м'ясну начинку з соусом.

Про те, як приготувати яєчний рулет з овочами і м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для яєчного рулету з овочами і м'ясом

Для того, щоб приготувати яєчний рулет з овочами і м'ясом, потрібні такі продукти:

куряче філе - 250-300 г

молоко - 2 ст. л.

яйця - 3 шт.

твердий сир - 20 г

сіль - дрібка

солодкий перець - 120 г

оливки - до смаку

зелена цибуля - 50 г

копчена паприка - до смаку

сметана - 2 ст. л.

майонез - 1 ст. л.

сушений часник - дрібка

олія - для смаження

Як готувати яєчний рулет з овочами і м'ясом

Для того, щоб приготувати яєчний рулет з овочами та м'ясом, спершу приготуйте тонкі яєчні млинці. Для цього розбийте яйця в миску, влийте до них молоко і додайте дрібку солі.

Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції за допомогою віничка. Розігрійте пательню, змастивши її невеликою кількістю олії.

Вилийте на пательню невелику кількість яєчної маси, похитайте посуд як при смаженні млинців, щоб тісто рівномірно розтеклося поверхнею пательні. Смажте яєчні млинці протягом декількох хвилин з кожного боку.



Як готувати яєчні млинці (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Для начинки перемеліть за допомогою м'ясорубки філе в фарш. Помийте і подрібніть ножем зелену цибулю, змішайте їх з фаршем, додавши спеції до смаку. Ретельно перемішайте всі інгредієнти м'ясної начинки.

Щоб приготувати соус, змішайте жирну сметану з майонезом та сушеним часником. Для того, щоб зробити яєчні рулети, рівномірно намастіть м'ясною начинкою всю поверхню млинця. Потім змастіть начинку 2 ч. л. соусу.

Болгарський перець потрібно нарізати соломкою, почистивши від насіння. Викладіть перець на одну половину млинця.

За бажанням до начинки можна додати нарізані оливки, мариновані огірки або помідори. Рівномірно присипте начинку яєчного рулету тертим сиром.



Як готувати яєчний рулет з м'ясною начинкою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Згорніть яєчні млинці в рулети, викладіть їх на застелене пергаментом деко. Щоб приготувати начинку, запікайте яєчні рулети при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.